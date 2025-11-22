直擊／TWICE彩排開始了！萬人聽音漏　應援團隊有驚喜：超想讓子瑜哭

記者吳睿慈／高雄報導

南韓人氣女團TWICE出道10年以來，成員首度以巡演形式來到台灣開唱，場外週邊商品早就完售，再展團體超人氣魅力。稍早約15點30分左右，彩排福利開始，成員登台後室外大批粉絲聽音漏跟著大叫，氣氛超嗨，而本次配合官方應援的團隊也在場外發應援，一位工作人員感性表示「一直以來都是我們飛出去看，知道要來台灣的時候很感動」，還有另外一位工作人員熱情又激動大喊「超想讓子瑜哭的」，兩天準備不同應援，希望感動成員已以及全場粉絲。

▲▼ TWICE今晚將開唱，已有許多粉絲在世運主場館外聽彩排音漏。（圖／翻攝TWICE IG、記者吳睿慈攝）

TWICE帶著巡演來到高雄世運，應援團隊從下午就在場外發送小卡，還祭出2天不一樣的應援，且第二天會有影片與合唱，一名工作人員熱情表示「超想讓子瑜哭的！」真性情逗笑夥伴。另一位工作人員則感性表示「過去都是我們飛出去看他們，知道要來台灣的時後很感當下有泛淚。」

應援團隊無私為偶像付出，他們也透露團隊一共25人，從知道自己入選後只有1個禮拜時間籌備，相當不容易，但為了TWICE一起切都值得。

▲▼ 粉絲精心準備應援。（圖／記者吳睿慈攝）

子瑜首度回家開唱全台共襄盛，場外粉絲幾乎都舉掛著象徵TWICE的官方娃娃與吊飾，只是可惜彩瑛因身體健康問題無法來台，一對姊妹花都是ONCE，23歲姊姊受訪時透露喜歡彩瑛「我會覺得滿難過的，但還是希望她可以先把身體養好」，兩人支持了TWICE 10年，這次是第一次看她們的演會唱，妹妹透露「我準備好衛生紙了，抽取式一大包。」待會要盡情地哭。