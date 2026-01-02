台中跨年「5倍速快嘴」唸贊助商！絕技片曝光 蔡尚樺：意外受肯定

記者潘慧中／綜合報導

蔡尚樺主持功力備受肯定，她日前六度受邀擔任台中跨年晚會的主持人。沒想到，她當晚使出「絕技」火速唸完贊助商名稱的畫面，意外在Threads受到肯定，讓她又驚又喜。

▲蔡尚樺六度主持台中跨年晚會。（圖／翻攝自Instagram／gladys.tsai）



關於在晚會中「五倍速快嘴」唸贊助商的橋段，蔡尚樺表示沒想到這項絕技會受到大眾肯定，「相信金主爸爸們不會生氣氣。」她也因此幽默許願，「今年能有歌手一起合作Rap單曲」，她會持續精進、再接再厲。

▲蔡尚樺快嘴絕技意外受到肯定。（圖／翻攝自Instagram／gladys.tsai）



針對今年的穿搭，蔡尚樺特別嘗試了「女團風造型」，她非常喜愛這次的打扮，「感謝最完美的搭檔和團隊」，正是專業的幕後推手，讓她能在跨年盛會上呈現出完美的演出效果。

▲蔡尚樺非常喜歡這套造型。（圖／翻攝自Instagram／gladys.tsai）



不過，蔡尚樺也誠實面對自己的狀態，「不爭氣胖了3公斤」，因此在新年第一天便決定啟動減重計畫。面對2026年的到來，她就展現出積極的自我要求，期待以嶄新面貌與更好的表現迎接未來的各項挑戰。

蔡尚樺IG全文：

2026新年快樂

第六次主持台中跨年

沒想到我念贊助商的五倍速快嘴絕技

在脆上意外受到大家肯定

相信金主爸爸們不會生氣氣

那就許願今年能有歌手一起合作Rap單曲

明年跨年我會再接再厲

感謝最完美的搭檔和團隊

今年的女團風造型我真的好喜歡

是我自己不爭氣胖了三公斤！！

新年第一天啟動減重計畫 （咦～