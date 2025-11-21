石知田《太陽》太壞「掉粉又收威脅Emoji」　李沐認撞臉Fumi阿姨

記者黃庠棻／台北報導

校園純愛懸疑復仇影集《如果我不曾見過太陽》由《想見你》金獎團隊打造，上線之後在網路上討論度熱烈，今（21）日曾敬驊、柯佳嬿、李沐、程予希、江齊、石知田、姚淳耀與製作人麻怡婷、導演蔣繼正、編導簡奇峯、編劇林欣慧一同出席二部曲訪問。

▲姚淳耀（左起）、江齊、柯佳嬿、曾敬驊、李沐、程予希、石知田出席《如果我不曾見過太陽》二部曲媒體茶敘。（圖／記者李毓康攝）

李沐在《如果我不曾見過太陽》一部曲中，一開始是個性正義、陽光的女孩，卻沒想到遭到石知田領頭被「多人侵犯」，她在採訪中透露自己不敢看該集，直言「我是直接跳過那一集，只敢看片段」，坦言至今仍舊難以承受與消化，也分享「拍完那場戲後覺得心情很複雜，我只是演戲的人，難受程度絕對不及受害者的萬分之一。」

▲李沐出席《如果我不曾見過太陽》二部曲媒體茶敘。（圖／記者李毓康攝）

所幸，李沐透露自己私底下熱愛下跳棋，會把遊戲帶到片場與曾敬驊、石知田等人一起玩，雖然劇中情感沈重，但戲外大家都相處得很好，更分享自己不會刻意疏離石知田，強調「始終是拍戲，過程是互相幫忙的」，同一天生日的兩人在侵犯戲當天還很巧合地，各自靠著「聽音樂」入戲。

▲李沐出席《如果我不曾見過太陽》二部曲媒體茶敘。（圖／記者李毓康攝）

不僅如此，《如果我不曾見過太陽》上線之後，李沐被許多網友指出「撞臉Fumi阿姨」，她笑說自己有看到影迷討論，甚至腦海中馬上有了畫面，自己看了粉絲做的對比圖也覺得雙方長得很像。而她過去曾被封「小柯佳嬿」，這次終於合作，兩人笑說「我們的中間值是唐鳳」。

▲李沐也覺得自己跟Fumi阿姨長得很像。（圖／翻攝自IG）

而《如果我不曾見過太陽》劇中惡角石知田也因為邪惡演技受到討論，他委屈地表示剛上線時，自己的粉絲數明顯掉了不少，更有不少人在他的貼文留下刀子的表情符號，所幸有越來越多理性的劇迷替他發聲「因為演得很好才會被罵」，他坦言雖然難過、走心，但為了避免衝突決定笑看一切。

▲石知田出席《如果我不曾見過太陽》二部曲媒體茶敘。（圖／記者李毓康攝）

談到侵犯戲，石知田並沒有像李沐一樣不敢看，他則是想要看看自己「到底有多壞」，回憶拍攝當下，他把角色「當成動物看待，才會比較自在」，直言「演的時候覺得自己很誇張，有刻意把自己用得猙獰一點，把自己想像成蛇，用很多舌頭去演戲」。

▲石知田出席《如果我不曾見過太陽》二部曲媒體茶敘。（圖／記者李毓康攝）