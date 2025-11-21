坤達、書偉捲閃兵風波　Energy為公益合體「還有2大咖也來」粉絲嗨翻

記者蔡琛儀／台北報導

Energy、丁噹、白安、鼓鼓、蕭秉治合體推出耶誕經典特輯，首波挑戰重新演繹五月天經典歌曲〈聖誕夜驚魂〉，融入繽紛節慶元素，打造全新版公益單曲，MV中五月天怪獸、阿信意外現身，讓粉絲驚喜不已。

▲▼Energy、白安、鼓鼓、蕭秉治、丁噹重新演繹五月天〈聖誕夜驚魂〉公益耶誕單曲。（圖／相信音樂提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

Energy、丁噹、白安、鼓鼓、蕭秉治平常工作忙碌難齊聚，且Energy因成員書偉、坤達雖捲進閃兵風暴，宣布除了小巨蛋演唱會及早已安排好的公益行程，將休團至明年6月，這次的公益單曲是在9月全員就齊聚抽空籌備錄製及拍攝M，，一行人邊聊天邊玩交換禮物、桌遊與枕頭戰，像極了耶誕大家庭。

丁噹談到自己曾遇上「聖誕夜驚魂」：「有年在美國開唱，快上台時拉鍊突然爆開，經紀人立刻用針線搶修。」被問今年怎麼過，鼓鼓笑說要陪太太；蕭秉治說：「我和我的小太太，也就是鋼琴一起過。」白安因工作與經紀人共度，丁噹則說若沒工作就一人過，Toro立刻接話：「那我們一起找白安和經紀人。」





▲Energy、白安、鼓鼓、蕭秉治、丁噹難得齊聚一堂。（圖／相信音樂提供）

眾星呼籲今年一起成為耶誕老人，用歌聲擁抱每個人。白安、鼓鼓、蕭秉治也將於11月29日晚上出席大全聯內湖店耶誕點燈活動，為2025耶誕季揭開序幕，後續也會帶來更多公益行動。