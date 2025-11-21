直擊／霹靂小組出動迎接TWICE　500粉絲注音告白：子瑜帶賊賊回家～

記者吳睿慈／高雄報導

南韓人氣女團TWICE首度來到台灣舉辦專場演唱會，她們本週末22、23日連續兩日預計在高雄世運開唱，21日分成兩批飛來小港機場，先是姐姐團娜璉、定延、Momo、Sana、志效、Mina、多賢從韓國出發，再來才是子瑜從日本出發。TWICE首度訪台，機場現場非常熱鬧，粉絲祭出注音符號、諧音哏接駕，現場維安目測30人、航警4到5名警力，就連霹靂小組都出動了！

▲粉絲注音告白「子瑜帶賊賊回家」。（圖／記者劉亮亨攝）



TWICE此趟分成兩趟來台，粉絲從凌晨12點就在小港機場外過夜，現場也有歌迷是清晨4點來，機場一開門就入內佔位，一位陳小姐做了精美橫幅，並用注音寫下暗號：「子瑜帶賊賊們回家了（ㄗ˙ㄩˊㄉㄞˋㄗㄟˊㄗㄟˊㄇㄣ˙ㄏㄨㄟˊㄐㄧㄚㄌㄜ˙）。」橫幅下方還有濃濃台灣味，她笑喊：「還有台灣人最愛的諧音哏，welcome to for Mosa（歡迎來到福爾摩沙），取自Momo跟Sana。」

▲TWIC即將抵台，大批粉絲機場外守候。（圖／記者林敬旻攝）



只可惜，這趟子瑜與成員們分開來，TWICE率先抵台時會看不懂注音符號，粉絲也分享，手幅都是自己製作，感性告白：「我們都等那麼久了 ，不差這點時間吧！」陳小姐兩天演唱會都有搶到，而她與子瑜同鄉都是台南人。

TWICE這次來到台灣開唱，除了粉絲凌晨就在機場外等待，主辦也安排目測30人的維安工作人員、航警則出動4到5名警力，航警表示「我們會視情況而定，看要不要增派人手。」為了維持秩序，現場還不時有霹靂小組巡邏。