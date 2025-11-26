不斷更新／2025韓國三大台典禮！《歌謠大祝祭》25組陣容已公布

記者張筱涵／綜合報導

每到歲末，南韓娛樂圈便迎來一年一度的頒獎季，各大典禮接力登場，從歌謠慶典、演藝大賞到演技大賞都備受關注。其中，三大電視台 KBS、SBS、MBC 所舉辦的年末活動更是觀眾的焦點，歌手、喜劇人與戲劇演員們將在不同舞台上齊聚一堂，熱鬧盛況令人期待。《ETtoday星光雲》也特別替大家整理好最新資訊，一次掌握所有看點。

快速目錄

KBS｜歌謠大祝祭｜演藝大賞｜演技大賞

SBS｜歌謠大戰｜演藝大賞｜演技大賞

MBC｜歌謠大祭典｜演藝大賞｜演技大賞

KBS

《KBS歌謠大祝祭 GLOBAL FESTIVAL》

日期：2025年12月19日（五）18時15分

場地：松島國際會議中心

主持人：張度練、文相敏、ILLIT Minju

陣容：LOVELYZ、NCT DREAM、THE BOYZ、fromis_9、P1Harmony、STAYC、aespa、LE SSERAFIM、tripleS、KISS OF LIFE、n.SSign、EVNNE、CLOSE YOUR EYES、HITGS、Baby DONT Cry、AHOF，以及樂團 CNBLUE、JANNABI，還有歌手10CM、Roy Kim、李燦元、朴瑞鎮、MARK、HAECHAN、多榮。

▼《KBS歌謠大祝祭 GLOBAL FESTIVAL》首波預告。（影片／取自YouTube／KBS Kpop，如遭刪除請見諒）



《KBS演藝大賞》

日期：2025年12月20日（六）20時20分

場地：汝矣島KBS新館公開廳

主持人：李燦元、李珉廷、文世潤

相關節目：《兩天一夜第四季》、《我的超人爸爸》、《做家務的男人們》、《搞笑音樂會》、《屋塔房的問題兒童們》、《情來情往李珉廷》、《Bangpan Music I'm going anywhere》、《狗狗很優秀》、《姐姐對我來說是女人》等。

▲《兩天一夜第四季》、《我的超人爸爸》、《做家務的男人們》等節目是KBS招牌。（圖／翻攝自韓網）



《KBS演技大賞》

日期：2025年12月31日（三）

場地：待公布

主持人：待公布

相關戲劇：《回到20歲》、 《喀喀喀喀》、 《惡人之國》、 《24小時健身俱樂部》、 《我奪走了公爵的初夜》、 《灰姑娘遊戲》、 《女王之家》、 《拜託老鷹5兄弟！》、 《我的女友比我帥》、 《親密的雷普利》、 《瑪莉與奇怪的爸爸們》、 《華麗的日子》、 《十二使者》、 《恩秀的好日子》、《最後的夏天》、 《Love Track》等。

▲KBS戲劇。（圖／翻攝自韓網）



SBS

《SBS歌謠大戰》

日期：2025年12月25日（四）

場地：INSPIRE Arena

主持人：Young K、安兪真、渽民

陣容：鄭允浩、KEY、NCT DREAM、THE BOYZ、Stray Kids、ATEEZ、ITZY、TOMORROW X TOGETHER、TREASURE、aespa、ENHYPEN、IVE、NMIXX、LE SSERAFIM、&TEAM、BOYNEXTDOOR、ZEROBASEONE、RIIZE、TWS、NCT WISH、ILLIT、BABYMONSTER、NEXZ、MEOVV、izna、KickFlip、Hearts2Hearts、KiiiKiii、SKINZ、HITGS、ALLDAY PROJECT、Baby DONT Cry、AHOF、CORTIS、AxMxP、IDID等。

▲《SBS歌謠大戰》陣容名單。（圖／翻攝自X／inga_sbs）

《SBS演藝大賞》

日期：2025年12月30日（二）

場地：SBS Prism Tower

主持人：全炫茂、車太鉉、李秀智

祝賀表演：

相關節目：《射門明星》、《同床異夢2—你是我的命運》、《Running Man》、《我家的熊孩子》、《脫掉鞋子恢單4Men》、《只要有空，》、《世界有奇事》、《Jungle Bob》、《出神入化的戀愛2》、《世界有奇事2》、《B:MY BOYZ》、《My Turn》、《我們的抒情曲》、《Little Island, Big Hero》、《對於我來説過於刻薄的經紀人－秘書鎮》、《Rising Eagles》等。

▲SBS綜藝節目。（圖／翻攝自韓網）



《SBS演技大賞》

日期：2025年12月31日（三）

場地：SBS Prism Tower

主持人：待公布

相關戲劇：《四季之春》、《我的完美秘書》、《寶物島》、《鬼宮》、《我們的電影》、《一吻爆炸》、《TRY：我們成為奇蹟》、《家母螳螂》、《宇宙Marry Me？》等。

▲SBS戲劇。（圖／翻攝自韓網）



MBC

《MBC歌謠大祭典》

日期：2025年12月31日（三）

場地：待公布

主持人：珉豪、Annie、黃旼炫

陣容：待公布

《MBC放送演藝大賞》

日期：2025年12月29日（一）

場地：上岩MBC媒體中心公開廳

主持人：全炫茂、張度練、Key

相關節目：《幫我找房子吧》、《我獨自生活》、《玩什麼好呢?》、《Radio Star》、《蒙面歌王》、《全知干預視角》、《Half-Star Hotel in Lost Island》、《Class Beyond Border》、《Sohn's Questions》、《Good Day》、《既然出生就環遊世界4》、《深夜怪談會5》、《I'm Sunny Thank You》、《新秀教練金軟景》、《Burn to Win》、《最強棒球》、《鄉村李章宇2》、《極限84》等。

▲MBC節目。（圖／翻攝自韓網）



《MBC演技大賞》

日期：2025年12月30日（二）

場地：上岩MBC媒體中心公開廳

主持人：待公布

相關戲劇：《親切的善珠》、 《吞噬太陽的女子》、 《加州汽車旅館》、 《臥底高中》、 《芭妮與哥哥們》、 《勞務師盧武鎮》、 《孟教練的惡評者》、 《死亡天使瑪莉》、 《走到月亮為止》、 《月亮在江邊流淌》等。

▲MBC戲劇。（圖／翻攝自韓網）