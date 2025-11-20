范姜彥豐IG「曬潛水照曝近況」　鬆口真實心聲：拾起碎片面對現實

記者王靖淳／綜合報導

男星范姜彥豐上個月底拍片指控老婆粿粿婚內出軌好友王子（邱勝翊），女方事後PO出17分鐘影片回應爭議，雙方一來一往隔空交戰，引發外界討論及關注。在事件爆發後，已許久未更新社群動態的范姜彥豐，今（20）日發文分享近況，同時也曬出一系列潛水的照片，透露自己考到A1證照。

▲范姜彥豐PO文分享近況。（圖／翻攝自Instagram／zack_fanchiang）

范姜彥豐除了在文中分享潛水照，同時也吐露了他在這段時間的煎熬心聲。他感性地期許自己，面對未知的將來，都能不忘熱忱和初心，並強調自律和善良都是一種選擇。至於近況，范姜彥豐則表示：「拾起碎片，面對現實，努力修補，然後把肉長回來。」貼文曝光後，立刻湧入大批網友朝聖，同時也紛紛留言鼓勵他「加油」、「希望你一切都好」、「你一定可以辦的到。」

▲粿粿、范姜彥豐婚變風波引發討論。（圖／翻攝自Instagram／zack_fanchiang）

此前，范姜彥豐10月29日時首度在社群發布影片，公開指控老婆粿粿婚內出軌、道德淪喪。他更爆料粿粿與王子從美國旅遊返台後，態度明顯改變，更自嘲自己「成了綠帽小丑」。雙方協商4個月仍沒有結果，未來將法律途徑捍衛自身權益。如今發文分享近況，再度引發網友熱烈討論。