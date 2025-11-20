15億神曲原唱來了！GIVĒON宣布1月台北開唱　感性喊話「不可能忘記你們」

記者蕭采薇／台北報導

從一曲深情心碎神作《Heartbreak Anniversary》爆紅全球累積15億次收聽、被流行天王 Justin Bieber（小賈斯汀）本人欽點合唱冠軍單曲《Peaches》今年又再度入圍葛萊美獎的潮流靈魂新星 GIVĒON紀維昂 正式宣佈將帶著世界巡迴《GIVĒON - DEAR BELOVED THE TOUR》在明年1月29日首度登台北開唱。

▲GIVĒON紀維昂將帶著世界巡迴，明年1月29日首度登台北開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）

GIVĒON難掩興奮之情表示：「《Heartbreak Anniversary》先是在亞洲爆紅的，所以我不可能忘記你們的支持，我的人生第一次亞洲巡演來了！」來自加州的GIVĒON以充滿天賦的磁性嗓音與靈魂樂風席捲全球，對音樂懷抱無比熱忱，在舞台上把握每一次演出機會，完美展現出靈魂歌者的天分。

GIVĒON在2018年因上傳創作到Souldcould被發掘就此踏入樂壇，2020年憂鬱動人、令人心碎的代表作 《Heartbreak Anniversary》 誕生爆紅全球，不僅橫掃各大數位串流平台、至今累積驚人的15億次串流收聽，更憑藉其穿透力十足的嗓音與深層情感敘事方式迅速圈粉無數，成為新世代靈魂/R&B 最受矚目的聲音。

GIVĒON陸續被流行天王Justin Bieber（小賈斯汀）及饒舌天王Drake（德瑞克）等巨星們欽點合唱。出道首張EP《Take Time》直接入圍葛萊美獎「最佳R&B專輯」，今年為「現場演出而生」的最新力作《BELOVED》二度入圍「最佳R&B專輯」出道短短不到七年，生涯已累積七次入圍耀眼紀錄。

《GIVĒON – DEAR BELOVED THE TOUR》亞洲巡演將於明年一月強勢啟程，從首爾開跑，一路唱至香港、曼谷、馬尼拉、新加坡，最後於1月29日在台北Zepp New Taipei舉行。GIVĒON興奮分享：「《Heartbreak Anniversary》最早是在亞洲爆紅的，所以我不可能忘記你們的支持。這是我人生第一次的亞洲巡演，到時見！」購票詳情請洽主辦單位 Live Nation Taiwan。