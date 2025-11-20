王俐人自助吧打包蛋遭制止「爆氣留一星」！網友反挺店家　老闆出面道歉

記者孟育民／台北報導

藝人王俐人昨（19日）到位於大安區的火鍋店「樂活養生健康鍋」用餐，卻因為要外帶自助吧的蛋回家，遭到店家制止，事後認為對方態度不佳，讓她憤怒到Google 評論底下留一顆星，並直言：「拿了一顆蛋對待客人像對待小偷。」不過，言論曝光後，網友反而一面倒支持店家，掀起討論。

▲王俐人直接在火鍋店Google評論留下一顆星。（圖／翻攝自Facebook／Lisa Wang 王俐人）

王俐人還原當時情況表示，她從自助吧拿一顆蛋，但後來吃不下，便向店家索取袋子準備帶走。她認為店家應在當下提醒，而非事隔 10 分鐘後由 PT 員工強硬要求將蛋取出歸還，「如果蛋不能帶，是否在我跟你要袋子裝高麗菜、金針菇和蛋時就告知？為什麼後面才說？」事實上，店家Menu上有明確寫出「吃到飽自助吧禁止打包」，王俐人則稱不知道有此規定。

此外，她指控現場工讀生態度不佳，加上店內經理在旁冷眼旁觀、口氣更讓她不滿，「然後大聲丟了一句『所以平常那位女店員都讓妳把蛋帶回家嗎」、「你要拿回家， 我今天給妳拿啊！就到此為止吧」先生，請問我來吃一鍋3百多塊錢的火鍋也沒吃你什麼，是故意要來偷蛋回家的嗎？」認為此舉非常不尊重人，而且故意要耍惡勢力給客人丟臉，「你身（升）為經理卻沒有建立一個好的榜樣給妳的PT，難怪他們可以覺得口氣行為差是因該的！」

她強調，自己是常客、一周至少造訪一次，「不是因為蛋的問題，而是態度問題。」痛批主管與工讀生的反應「不專業、缺乏服務精神」，甚至會影響店家整體形象，「不要為了一顆蛋壞了形象，而且不安撫還故意要更大聲讓我丟臉是嗎？」





▲王俐人認為被店家不合理對待。（圖／翻攝自Facebook／Lisa Wang 王俐人）

對此，記者致電給店家，老闆黃先生出面回應，並誠心向王俐人道歉，希望能以和為貴解決紛爭，「我覺得王小姐跟我的夥伴都不是壞人，我也相信她不是為了一顆蛋生氣的人，她也是怕浪費，可能工讀生在忙沒有婉轉跟客人講，當下我們的反應讓當事人尷尬，這是我們要檢討的，講話太直接我們責無旁貸，還是需要做教育訓練；我也要跟王小姐道歉，其實我們員工也蠻自責。」黃老闆希望大家都能用餐愉快，對於網路上的評論，他希望大家能理性留言。