Sandy慘遭「男長輩偷襲親臉」！傻眼：我老公就在旁邊 反應超真實

記者潘慧中／綜合報導

Sandy（吳姍儒）2022年宣布和交往5年的王先生結婚，育有一對兒女，不時會分享婚姻生活。她近日便在節目中透露，在一場聚會中，意外被一名長輩偷襲親臉頰，而且「我老公就在旁邊」，另一半當下的反應和她一模一樣。

▲Sandy曾被男長輩偷襲親臉。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

Sandy在《小姐不熙娣》透露，那位從商的男性長輩給人很阿莎力的感覺，所以她剛開始絲毫沒有防備。沒想到，雙方對話的時候，對方突然一邊摸她的臉、一邊說：「阿北一直都覺得妳很厲害。」

▲男長輩剛開始就一直摸Sandy的臉。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



不只這樣，該位男性長輩下秒說完「妳喔，日子一定要好好過知道嗎」，竟然就直接親Sandy的臉頰！突如其來的親密舉動讓她震驚不已，完全不知道該如何反應。

▲Sandy被偷親時，老公也在旁邊。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



Sandy坦言身旁的老公也目睹到那一瞬間，「我們兩個傻眼！」夫妻倆頓時不知如何是好，尤其該位男性長輩的年紀「比我爸還大」，整件事讓她印象極深。

▲▼Sandy和老公當下都傻眼了。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

