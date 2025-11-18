兄弟輸總冠軍「她被罵太現實」！短今抱病首發聲：做更有意義的事吧

記者潘慧中／綜合報導

短今（胡馨儀）是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的人氣成員，不時會和粉絲分享生活點滴。沒想到，最近所屬隊伍輸掉總冠軍後，有網友竟然不滿到私訊罵「太現實了吧」，讓她無奈回應了。

▲短今回應網友質問。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）



從Instagram限時動態中，可以看到該網友傳訊息質問短今：「什麼時候發文有關中信兄弟輸掉冠軍？總不能打贏限時發第一、發滿滿，輸球什麼都沒有，太現實了吧？！」

▲短今是中信兄弟啦啦隊的人氣成員。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）



對此，短今非常無奈，直接公開該網友的私訊截圖回應，「有時間關心我發什麼文，不如去做點更有意義的事情吧。」更悲傷的是，她最近似乎有病在身，17日PO出藥袋說「直接沒聲音了」，未料還被網友質問為何沒發所屬球隊輸球的心得文，讓她相當無語。

▲▼短今最近生病了。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）



事實上，短今當初因為長相神似南韓女星李英愛，才有了「短今」這個名字；而之所以會接觸到棒球，是因為朋友剛好帶她去看比賽，坐在現場的她備受震撼並決定報名徵選。