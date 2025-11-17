徐凱希租屋遭房東反悔！全靠口頭約定「沒證據」吞違約金　哈林傻眼發聲

記者孟育民／台北報導

哈林庾澄慶主持的公視益智節目《哈！真相大白了》近日邀請徐凱希、巫苡萱、阿布、劉維哲、《中文怪物》爆紅的陳安陽，以及旅遊作家馬繼康等人上節目挑戰答題。其中一道題目「租屋若不超過一年，只要雙方口頭約定即可成立，不須寫契約」，意外勾起徐凱希的過往教訓，她自曝曾因輕信房東口頭承諾，最後被反悔、還被要求支付違約金，讓哈林聽了直呼：「這房東耍賴啊！」

▲▼《哈！真相大白了》巫苡萱（左）與徐凱希同上節目談過往租屋教訓。（圖／公視提供）

徐凱希回憶，當時租約尚未到期，但因工作可能要長時間外出，便向房東提出退租。對方一開始爽快答應，還說：「好，那你不用付違約金。」沒想到事後卻翻臉不認帳。徐凱希詢問：「你不是答應我嗎？」房東卻反嗆一句：「那你有證據嗎？」

由於兩人溝通全靠口頭，沒有任何文字紀錄可佐證，她無奈表示：「所以最後我還是付了違約金。」讓哈林皺眉感嘆：「但你好像也不能怎麼樣。」

▲徐凱希。（圖／公視提供）

阿布則認為契約精神應建立在「互相保障」之上，他舉例：「如果房東口頭答應一年內不收管理費，結果等房客簽完約才說要收，雖然契約沒寫，但你講了就應該做到。」他強調口頭上做出的承諾，也應該視為契約的一部分。





▲阿布。（圖／公視提供）

節目上這道題目，五位來賓只有阿布選「○」，其餘全部答「╳」。公布答案後，徐凱希睜大眼震驚直喊：「怎麼可能？」原本沒把握的阿布也忍不住尖叫。哈林笑問：「不知道你是驚喜還是驚嚇？」阿布則大笑回應：「兩者皆有！」



