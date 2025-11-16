侯彥西演海歸烘焙師「先學法文」　新戲搭擋嚴正嵐…IG終於互關了

記者黃庠棻／台北報導

大愛電視2026上半年即將推出的情境喜劇《大愛街二巷》是一齣「跨時空零距離」的影視饗宴。導演兼製作人葉天倫、導演陳怡妤，以及主演群侯彥西、嚴正嵐、柯素雲、謝其文、阮安妮、吳奕蓉、潘君侖、余子嫣、洪君昊、邵奕玫、宋亭頤日前一同出席在關渡靜思堂舉行的開鏡儀式。

▲《大愛街二巷》日前開鏡，由侯彥西、嚴正嵐主演。（圖／大愛電視提供）

《大愛街二巷》是年度重要的大愛劇之一「結合了世界各地收集到的慈濟大大小小在社區中發生的故事，然後讓大家知道，一個美善的社區就算偶爾會有一些波折，也能夠在大家一起合心向善的力量下，變成是大家很好生活的地方」。

大愛電視以戲劇清流之姿，在千禧年初登上收視龍頭，2003年順勢推出的《大愛一條街》，在睽違22年後推出《大愛街二巷》，執行長王端正期待，在全球挑戰與競爭加劇的年代，也能成為每個家庭共同的選擇，在追劇的同時，啟發潛移默化的化學變化。

以電影《大稻埕》創下億萬票房的導演葉天倫，也曾演出《大愛一條街》，當時由母親潘鳳珠擔任製作人，在租借的攝影棚拍攝。時隔22年後，葉天倫累積豐富經驗，在《大愛街二巷》中身兼製作人及導演，並且邀請設計過金曲、金鐘、金馬3金舞台的美術設計師曾蘇銘擔任美術總監，把臺灣社區建築濃縮萃取，巷弄街道也都看得到精心刻畫出的老味道，又融合現代感的室內設計美學。

侯彥西與嚴正嵐在劇中飾演一對年輕的夫妻。劇中侯彥西飾演「大方」的角色，在法國學烘焙，回國在社區展店，個性隨和、以和為貴與愛笑跟他自己本人很像，不過他卻覺得壓力更大，也更緊張「最主要應該是心態的調整，因為這部劇，是我第一次擔任長劇的男主角」。

這也是侯彥西首次嘗試情境喜劇「要如何讓觀眾會心一笑，或者是在難過中也可以感受到愉悅的氛圍等等之類這種事情，我覺得是比較困難的」。為了讓角色更立體，帶出留學生的氣息，侯彥西詢問他長期待在法國的朋友「也找了一些簡單的法文練習，就是希望能在台詞中加一些簡單的法文用語」。

嚴正嵐跟侯彥西雖然有合作過，不過這次合作《大愛街二巷》，兩人才開始互相追蹤IG熟悉彼此，侯彥西也跟角色名一樣，嚴正嵐說「『大方』的侯彥西有傳了類似大補帖的法語短影音給我，幫助我們的默契培養」。

劇中嚴正嵐飾演「曉亮」是獅子座性格，不過她星盤裡沒有任何一個火象星座，但也不算太陌生「我自己本身也是嫁給了一位太陽、上升和月亮都在獅子和射手，如此這般之火象星座的先生」，嚴正嵐會用他先生的幽默和氣場，做為角色詮釋的參考借鏡。

為了更貼近「曉亮」，在準備角色的時候，嚴正嵐還特別和擅長戲劇史上重要的表演理論學者「麥可契科夫」表演技巧的好朋友討論「找到一條從想像力到身體的道路」，嚴正嵐說要看看「能否幫我呈現出，在劇本中看到的高度和掌控感」。