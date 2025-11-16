楊丞琳出道25年自招「初心不變」！　告白：很想念臺灣的歌迷

▲楊丞琳喊話想念台灣粉絲。（圖／索尼音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

楊丞琳正式踏入出道25周年的重要里程碑，她坦言這一路並非一帆風順，但感恩收穫遠超預期，楊丞琳將自己的蛻變視為一個自然的過程，她也笑說挑戰對於自己是個常態，「我可能比較不是那種有辦法一直去做重複事情的人。」近來她也在25周年前夕推出的專輯《有且》，更宣佈全新巡迴演唱會「房間裡的大象」即將啟動，楊丞琳向長久支持的歌迷深情告白：「我在工作上是求新求變的，但是我對於粉絲觀眾的感謝，還有對於進入娛樂圈的初衷，是從來沒有改變的。」

她透露這與剛結束的上次巡演僅相隔約半年，是新專輯與演唱會同步進行的計劃性延伸，兩者主題都深入心理層面，反映了隨著年齡增長和世界變遷所帶來的更多思考，關於歌迷關心的曲目編排，她笑說這是一個「幸福的煩惱」，從剛出道時曲庫不夠，到如今第五輪巡演面臨「歌曲太多不知如何篩選」的窘境，她需要考慮觀眾想聽的經典，也想通過視覺呈現新專輯的歌，讓大家更認識這些作品，她努力在二者間找到最佳平衡。



對於巡演城市規劃，除了已經官宣的南昌跨年場和佛山站，紹興、西安等也在籌備當中，楊丞琳也表示：「只要場館有時間，我也非常希望把新巡演帶回臺灣。臺灣是我從小生長的地方，也非常想念臺灣的歌迷，上一次見面已經是2年前了，不想讓大家等太久。」

雖然不喜歡劇透，但她仍小小透露新巡演會有互動環節，並且提醒大家：「不能保持著上一次巡演的氛圍跟方向去看現在這場演唱會。」暗示將帶來全然一新的體驗。

