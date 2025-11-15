家寧現身走鐘獎？　Andy遭調侃「奶奶過世反被要25萬」台下反應曝光

記者孟育民／台北報導

第七屆走鐘獎今（15日）在壹電視盛大舉辦，稍早怡岑、小尾巴帶來中場表演，用音樂調侃創作者。其中，小尾巴更自彈自唱，將Andy奶奶過世，家寧卻反要25萬元對話紀錄變成歌詞，更將家寧的臉更出現在螢幕上，也捕捉到台下Andy表情，瞬間掀起全場暴動。

Andy被調侃家寧。

小尾巴接著拿Andy發行歌曲〈我已經不是那個誰〉，調侃這首歌應該給Joeman唱，還拿出過去照片對比，「今年更多創作者投入體態改造的路，譬如說Joeman、中指通、蛇丸，大家都減重成功了，以後YouTuber這個小圈圈再也沒有重量級了。」兩人最後不忘把心靈課程內容搬上舞台，讓全場笑翻。

怡岑、小尾巴表演獲得全場好評。

許多網紅紛紛被點點名，當提到「薩泰爾都是很爛的人」，怡岑也補槍說：「不許你這麼說，如果是很爛的人，我們是會解約的喔。」暗酸博恩解約賀瓏一事，台下博恩不忘狠瞪鏡頭，掀起全場高潮。

博恩台下超有戲。