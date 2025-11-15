台灣第一人！馬士媛《左撇子女孩》 摘斯德哥爾摩影后　追平王菲30年紀錄

記者蕭采薇／台北報導

問鼎金馬獎9大獎的台灣電影《左撇子女孩》，在國際知名影評網站爛番茄獲得高達98%的新鮮度，好評爆棚。在電影中飾演叛逆姊姊「宜安」的新生代女主角馬士媛，憑藉充滿爆發力與層次的精湛演出，榮獲第36屆斯德哥爾摩國際影展（Stockholm International Film Festival）最佳女演員殊榮。

▲馬士媛在《左撇子女孩》中展現兇悍的一面，與平常文靜嫻雅的她很不一樣。（圖／光年映畫提供）

導演鄒時擎與身兼製作人、共同編劇及剪接的西恩貝克（Sean Baker）正攜兩位女主角馬士媛及葉子綺巡迴北美宣傳，為美國上映及1月的奧斯卡國際電影造勢。黃鐙輝、林嫣、張允曦則為台灣宣傳勤跑映後活動。上映至今台灣票房朝500萬關卡穩健邁進。

[廣告]請繼續往下閱讀...

隨著下週末華語電影最高殿堂金馬獎即將揭曉，《左撇子女孩》再傳國際影壇捷報，兩位主演分別在歐洲和北美拿下重量級演員獎項，讓全體主創信心加倍。

▲《左撇子女孩》的故事，從蔡淑臻飾演的媽媽帶領兩個女兒從鄉下搬到台北開始。（圖／光年映畫提供）

在電影中飾演叛逆姊姊「宜安」的新生代女主角馬士媛，憑藉充滿爆發力與層次的精湛演出，榮獲第36屆斯德哥爾摩國際影展（Stockholm International Film Festival）最佳女演員殊榮！這不僅是對馬士媛演藝生涯的極大肯定，更是台灣演員首次摘下此影展影后桂冠，為台灣電影歷史寫下嶄新的一頁。

在此之前，獲此殊榮的華語女星已是30年前、1994年《重慶森林》的王菲。對於這份驚喜的榮耀，馬士媛表示：「特別感謝斯德哥爾摩電影節的評審給予這份如此令人驚喜的肯定！能夠獲得這個獎項對我意義重大，真的非常榮幸。也很開心這部電影能夠去到斯德哥爾摩，讓大家看到台灣的美。」

▲《左撇子女孩》問鼎金馬獎9大獎。（圖／光年映畫提供）

除了獲獎，馬士媛也分享了近期在美國宣傳《左撇子女孩》時最讓她印象深刻的，是當觀眾看完電影後的回饋：「會發現即使文化背景不同，他們依然感受到片中那些關於人與人之間的愛，還有那些說不出口的情感。這份真實，好像真的是跨越語言和地域的。」她感動地表示很開心大家能有所共鳴，甚至有許多觀眾看完後直說想來台灣夜市吃吃喝喝、走走晃晃，「很讚！」

片中最萌的存在、年僅9歲的台灣新銳演員葉子綺，今年已獲得金鐘獎提名外，也入圍本屆金馬獎最佳女配角，更於美國時間1月15日在洛杉磯獲得亞洲電影世界電影節（Asian World Film Festival, AWFF）「雪豹新星獎」（Snow Leopard Rising Star Award）。

▲年僅9歲的台灣新銳演員葉子綺，在洛杉磯獲得亞洲電影世界電影節「雪豹新星獎」。（圖／光年映畫提供）

「雪豹新星獎」旨在表彰亞洲電影界中最具潛力與天賦的新生代演員。葉子綺在片中自然真摯的演技，成功征服了國際評審，葉子綺也真摯表示：「我會慢慢長大，繼續當一個快樂的演員。特別感謝 Netflix，以及所有幫助過我的人，謝謝大家。」。

興奮的葉子綺在領獎後開心分享：「才剛許願想要去好萊塢，沒想到現在人就已經到好萊塢了！」她雀躍地描述這次的洛杉磯之旅，除了出席盛會，還趁空檔吃了心心念念的速食店、到星光大道走一走，甚至規劃去迪士尼樂園玩。她感性地說：「我覺得我是世界上最幸福的小孩，謝謝宜靜讓我找回我的左手，還實現了我的夢想，我真的太開心了。」