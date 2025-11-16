獨家專訪／Rich Brian揭與台北特殊情感！　談「霹靂腰包」黑歷史：每次看都會笑

記者蕭采薇／台北－雅加達連線報導

備受全球矚目的亞裔嘻哈巨星「Rich Brian」，即將帶著他的《 “Where Is My Head?” 2025 Asia Tour》重返台北，為廣大粉絲帶來一場前所未有的音樂盛宴。在巡演前夕，他接受《ETtoday星光雲》獨家專訪，難忘的表示：「我第一次在印尼以外的地方演出就是在台北！」

▲Rich Brian即將重返台北，他在巡演前夕接受《ETtoday星光雲》獨家專訪。（圖／Live Nation Taiwan提供）

Rich Brian睽違六年的閉關創作後的全面復出，將於12月1日登上Zepp New Taipei開唱。回顧Rich Brian的音樂生涯，他分享了最難忘的時刻：「大概是我第一次在印尼以外的地方演出吧。我想，我第一次在印尼以外的地方演出就是在台北。」這段青澀的回憶，讓他對台北有著特殊的情感。

[廣告]請繼續往下閱讀...

當時的他還很年輕，只帶著DJ，而最近一次來台，則是與弟弟一同登台，弟弟擔任他的DJ。Rich Brian感性的說，這些年來，他也遇到了許多很棒的人，其中最讓他印象深刻的，莫過於見到他的偶像Andre 3000。「我居然還跟他握手，跟他打招呼，告訴他我的名字什麼的。所以，感覺真的很棒。」

▲Rich Brian睽違六年的閉關創作後全面復出。（圖／Live Nation Taiwan提供）

對於即將到來的台北演出，Rich Brian對台灣粉絲表示：「我希望他們能看到我作為表演者的進步，因為這麼多年過去了，我覺得我比上次進步了很多。我只是想看到我的進步，我希望他們能感動，能開心。我希望他們能跟著歌曲尖叫、一起唱，度過一段難忘的時光。」他承諾，這次巡演最大的驚喜就是他會演奏樂器，其中吉他將是主要樂器之一，並透露還有其他嘗試。

談到對台北的印象，Brian津津樂道地分享了他的美食體驗：「那是我第一次吃鼎泰豐，是在，那是鼎泰豐在台北的第一家店。」他驚訝於台灣鼎泰豐的美味，尤其是小籠包，讓他印象深刻。至於珍珠奶茶，他笑說：「那是在台灣必喝的。」

他最早以掛著腰包，刻意模仿「亞洲老爹」的迷因影片走紅，當被問及看到自己早期影片是否會感到尷尬時，Brian坦率地說：「不，我總是，我每次看到都會笑，到現在我都還很喜歡。老實說，就像人們可能會覺得我現在不一樣了，但我還是同一個人。」他認為自己只是在舞台上更專業，但在私底下，他依然是那個愛開玩笑的Rich Brian。

▲Rich Brian當年以「粉色Polo＋霹靂包」影片爆紅全球，連陳漢典都曾模仿。（圖／翻攝自YouTube）

不過平衡個人生活與事業，對Rich Brian而言仍是一個持續的挑戰。「我覺得現在我的情況好多了，應該說我，我越來越得心應手。我一開始的時候，總是沒日沒夜地工作，根本沒時間享受生活。」他現在更注重享受生活，相信美好的生活會讓他的創作更上一層樓。

不過，他也坦言，在有限的空閒時間裡，如何與更多朋友互動，仍是他需要學習的課題。至於如喝保持獨特風格的秘訣，Rich Brian說：「我覺得關鍵在於多聽各種類型的音樂。我不僅聽音樂，也嘗試接觸其他媒體。我會盡量去聽一些比較獨特的內容，也許不是每個人都會看的。真正能激發我靈感，往往是別人不會注意的，這也會讓我之後創作的作品更獨特，更貼近我自己。」

▲Rich Brian強調，要相信自己的聲音，只要自己喜歡，就能堅持下去。（圖／Live Nation Taiwan提供）

他強調，要相信自己的聲音，即使一開始聽起來有些怪異，但只要自己喜歡，就能堅持下去，因為獨特的風格終將被大眾理解和接受。

Rich Brian對台灣粉絲發出深情呼喚：「我很快就會回來，我非常非常興奮。我已經很久沒回去了，我感覺，上次我去那裡的時候，我還很年輕，我迫不及待地想回去，你知道，現在作為一個成年人，想再次和你們重聚，想看看你們的臉。」