ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

43萬啦啦隊「胸上挖空」公開新制服
滷味老闆貼禁令網笑翻：忍不住
孫生女友半夜突PO「無止盡騙我」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

痞幼 黃心穎 希澈 神童 東海 謝侑芯 金希澈 東尼大木

繪本活起來了！《聖誕五告讚！》集結5國女導演　「水彩、紙雕」說故事

記者蕭采薇／台北報導

聖誕繪本風格動畫《聖誕五告讚！》，由5位來自不同國家的繪本作者及動畫女導演通力合作，負責編寫並執導的5個全新故事。每個故事風格鮮明，融合了水彩畫、日本捲軸畫、木刻版畫及紙雕等藝術，全片幾乎沒有對白，並以精采畫面來說故事，頌揚人類與動物之間的友誼。

▲繪本風格動畫《聖誕五告讚！》。（圖／海鵬提供）

▲繪本風格動畫《聖誕五告讚！》。（圖／海鵬提供）

最可愛的是，該片還另邀俄羅斯女導演娜塔莉亞車爾尼雪娃（Natalia Chernysheva）設計多段「插曲」，將5個故事串連起來。她讓3片雪花穿上溜冰鞋，在夜空中與星星一起跳芭蕾，營造出奇妙的聖誕世界，幸福感與想像力爆表，不僅獲選法國安錫等10多個國際動畫影展，更熱賣全球超過50多個國家版權，獲讚賞「充滿創意，極富想像力」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲繪本風格動畫《聖誕五告讚！》。（圖／海鵬提供）

▲繪本風格動畫《聖誕五告讚！》。（圖／海鵬提供）

《聖誕五告讚！》精彩敘述了聖誕節即將來臨，人們準備放假，也是動物們開始狂歡的好時節。這6位來自不同國家的女導演，藉由5場神奇的冒險，帶領觀眾環遊世界，從法國、德國到日本、再到遙遠的北方，以及魔幻的北極光。除將奇幻神話和美麗寓言，栩栩如生地呈現在觀眾眼前，更巧妙將環保議題置入其中，充分展現了她們創作的多樣性。《聖誕五告讚！》將於12月19日起全台戲院上映。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

家中僅母女！NANA豪宅遭「3x歲持刀搶匪闖入」　激烈扭打後送醫

家中僅母女！NANA豪宅遭「3x歲持刀搶匪闖入」　激烈扭打後送醫

8小時前

獨家／黃心穎消失多年「嫁香港天團成員」　老公認「有4個小孩」

獨家／黃心穎消失多年「嫁香港天團成員」　老公認「有4個小孩」

20小時前

《我結》12年了！郭雪芙悄現身SJ演唱會　希澈笑虧「沒見我就走了」

《我結》12年了！郭雪芙悄現身SJ演唱會　希澈笑虧「沒見我就走了」

7小時前

28歲正妹AV女優驚爆過世！　好友自責：如果能早一點發現...

28歲正妹AV女優驚爆過世！　好友自責：如果能早一點發現...

11/14 12:02

鼎王、雙月、油麵送入大巨蛋！SJ後台美食吃超飽　豪華現場照曝光

鼎王、雙月、油麵送入大巨蛋！SJ後台美食吃超飽　豪華現場照曝光

10小時前

阿Ken承認「被套牢5年」！只花一點錢進場：它漲回來了 關鍵時間點曝

阿Ken承認「被套牢5年」！只花一點錢進場：它漲回來了 關鍵時間點曝

6小時前

螢幕前李連杰是複製人？宋祖德驚喊：聲音、口音不對…急籲警調查

螢幕前李連杰是複製人？宋祖德驚喊：聲音、口音不對…急籲警調查

6小時前

孫生女友半夜突PO「無止盡騙我」！連發6貼文：為什麼現在綠茶那麼多

孫生女友半夜突PO「無止盡騙我」！連發6貼文：為什麼現在綠茶那麼多

10小時前

薔薔深V登走鐘獎！一轉身「下半身透明」屁股蛋全看光　霸氣開嗆典禮

薔薔深V登走鐘獎！一轉身「下半身透明」屁股蛋全看光　霸氣開嗆典禮

2小時前

「重機女神」痞幼無預警宣布分手！　鬆口情斷原因：朋友更合適

「重機女神」痞幼無預警宣布分手！　鬆口情斷原因：朋友更合適

21小時前

歐陽娣娣「廈金大橋當工人」畫面全被拍！甜笑：期待直接從這裡去家鄉

歐陽娣娣「廈金大橋當工人」畫面全被拍！甜笑：期待直接從這裡去家鄉

9小時前

SUPER JUNIOR大巨蛋最高潮！「東海霸氣親上銀赫」導播嚇到切鏡頭

SUPER JUNIOR大巨蛋最高潮！「東海霸氣親上銀赫」導播嚇到切鏡頭

7小時前

熱門影音

跩哥馬份回來了！湯姆費爾頓開口喊「波特」全場歡呼30秒

跩哥馬份回來了！湯姆費爾頓開口喊「波特」全場歡呼30秒
余祥銓證實沒當兵！　被驗退：有鬆一口氣

余祥銓證實沒當兵！　被驗退：有鬆一口氣
唐美雲頂光頭超過10年　每次露面都戴假髮

唐美雲頂光頭超過10年　每次露面都戴假髮
《那些年》一下..柯震東驚喜現身引萬人尖叫

《那些年》一下..柯震東驚喜現身引萬人尖叫
吳宗憲模仿粿王「提戴綠帽」　Lulu、陳漢典嚇瘋想掛電話

吳宗憲模仿粿王「提戴綠帽」　Lulu、陳漢典嚇瘋想掛電話
李棟旭：We are back　《殺人者的購物中心2》鄭進灣回來了

李棟旭：We are back　《殺人者的購物中心2》鄭進灣回來了
楊奇煜有隱疾　自爆：我沒有當兵

楊奇煜有隱疾　自爆：我沒有當兵
曹政奭被問Gummy優點 秒答「漂亮」被讚完美答案

曹政奭被問Gummy優點 秒答「漂亮」被讚完美答案
歐陽妮妮想生三胎　張書豪拒絕：快樂會打折

歐陽妮妮想生三胎　張書豪拒絕：快樂會打折
馮德倫表白舒淇：我以妳為傲　自嘲在家「遭老婆家暴」

馮德倫表白舒淇：我以妳為傲　自嘲在家「遭老婆家暴」
泫雅表演到一半突癱軟暈倒

泫雅表演到一半突癱軟暈倒
新生代網紅常批藝人「不Real」　阿Ken嗆「你們做幾年就會跌落神壇」

新生代網紅常批藝人「不Real」　阿Ken嗆「你們做幾年就會跌落神壇」
NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

黃明志延扣7天變6天！　關鍵原因曝…律師首回應抗辯過程

黃明志延扣7天變6天！　關鍵原因曝…律師首回應抗辯過程

山下智久隔14年再來台辦專場 親切「脫帽揮手＋收信」！

山下智久隔14年再來台辦專場 親切「脫帽揮手＋收信」！

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

等22年《辣媽辣妹2》回歸！盤點青春經典　《天生一對》、《穿著Prada的惡魔》都在Disney+

等22年《辣媽辣妹2》回歸！盤點青春經典　《天生一對》、《穿著Prada的惡魔》都在Disney+

《那些年》一下..柯震東驚喜現身引萬人尖叫　黃偉晉.艾薇.曹楊熱門K歌連發

《那些年》一下..柯震東驚喜現身引萬人尖叫　黃偉晉.艾薇.曹楊熱門K歌連發

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

炎亞綸首公開「交往阿本細節」盼被理解　與20年好友鬼鬼斷聯「仍在重要位置」

炎亞綸首公開「交往阿本細節」盼被理解　與20年好友鬼鬼斷聯「仍在重要位置」

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

看更多

【陪伴到最後】82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍 忠犬守屍餓死共赴黃泉

即時新聞

剛剛
剛剛
3分鐘前0

蔡阿嘎地獄梗火力全開！Andy被虧「1個月只領5萬」　粿王、館長都被點名

50分鐘前1

嘟嘟人奪獎突感謝賀瓏！　博恩台下「捂耳翻白眼」超真實反應全被拍

55分鐘前0

繪本活起來了！《聖誕五告讚！》集結5國女導演　「水彩、紙雕」說故事

59分鐘前11

阿部瑪利亞公開「赴日旅遊4大潛規則」　餐廳開胃菜竟是服務費

1小時前10

楊力州花半年「養AI豬哥亮」！　下指令「你是謝新達」太像真人：祂也是活派

1小時前10

直擊！台灣粉絲跨海追劉宇寧　上萬粉絲穿應援「黃色」齊聚北京

1小時前10

趙詠華「暴瘦8公斤」驚人模樣曝光！　施孝榮憂心到髮線變高

1小時前1

90歲理髮師揭秘！豬哥亮「馬桶蓋」由來曝光　黃西田補槍：跑路都認不出來

1小時前33

走鐘獎出包！典禮延誤17分鐘「3千網友空等」遭怒轟　小編親上火線緩頰

1小時前11

獨／75歲資深藝人方駿現身演唱會　看年輕一代閃兵「真的可惡」

讀者迴響

熱門新聞

  1. 家中僅母女！NANA豪宅遭「3x歲持刀搶匪闖入」
    8小時前222
  2. 獨／黃心穎嫁香港天團成員　老公認「有4個小孩」
    20小時前82
  3. 《我結》12年了！郭雪芙悄現身SJ演唱會
    7小時前4
  4. 正妹AV女優驚爆過世！　好友自責證實
    11/14 12:022813
  5. 鼎王、雙月、油麵送入大巨蛋！SJ後台美食吃超飽　豪華現場照曝光
    10小時前164
  6. 阿Ken承認「被套牢5年」！
    6小時前145
  7. 李連杰是複製人？宋祖德驚喊：聲音、口音不對
    6小時前147
  8. 孫生女友半夜突PO「無止盡騙我」！
    10小時前2229
  9. 薔薔深V登走鐘獎
    2小時前3212
  10. 「重機女神」痞幼無預警宣布分手！
    21小時前3018
ETtoday星光雲

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合