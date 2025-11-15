繪本活起來了！《聖誕五告讚！》集結5國女導演　「水彩、紙雕」說故事

記者蕭采薇／台北報導

聖誕繪本風格動畫《聖誕五告讚！》，由5位來自不同國家的繪本作者及動畫女導演通力合作，負責編寫並執導的5個全新故事。每個故事風格鮮明，融合了水彩畫、日本捲軸畫、木刻版畫及紙雕等藝術，全片幾乎沒有對白，並以精采畫面來說故事，頌揚人類與動物之間的友誼。

▲繪本風格動畫《聖誕五告讚！》。（圖／海鵬提供）

最可愛的是，該片還另邀俄羅斯女導演娜塔莉亞車爾尼雪娃（Natalia Chernysheva）設計多段「插曲」，將5個故事串連起來。她讓3片雪花穿上溜冰鞋，在夜空中與星星一起跳芭蕾，營造出奇妙的聖誕世界，幸福感與想像力爆表，不僅獲選法國安錫等10多個國際動畫影展，更熱賣全球超過50多個國家版權，獲讚賞「充滿創意，極富想像力」。

《聖誕五告讚！》精彩敘述了聖誕節即將來臨，人們準備放假，也是動物們開始狂歡的好時節。這6位來自不同國家的女導演，藉由5場神奇的冒險，帶領觀眾環遊世界，從法國、德國到日本、再到遙遠的北方，以及魔幻的北極光。除將奇幻神話和美麗寓言，栩栩如生地呈現在觀眾眼前，更巧妙將環保議題置入其中，充分展現了她們創作的多樣性。《聖誕五告讚！》將於12月19日起全台戲院上映。