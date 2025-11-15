19年前的嬰兒哭聲長大了！　五月天冠佑女兒如今美成這樣

記者蔡琛儀／台北報導

天團五月天昨（14日）帶著5525＋1主題「回到那一天」25週年巡迴演唱會來到上海體育場，在五月天25年音樂歷程中，創造了許多里程碑以及動人的回憶，其中2006年發行《為愛而生》專輯中最後一首〈胎音〉裡收錄了冠佑大女兒「小玫瑰」劉芯妤的第一聲哭聲。

▲▼ 五月天上海演唱會，嘉賓小玫瑰 。（圖／相信音樂提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

經過了19年，如今的小玫瑰已亭亭玉立，也遺傳了爸爸冠佑的音樂基因，阿信說：「獻給上海歌迷特別的禮物，今天不是她的哭聲而是她的歌聲。」並帶來小玫瑰演唱創作的新曲〈朋友而已〉及〈玫瑰少年〉，由小玫瑰與五月天合唱。

去年上海最終場也是小玫瑰劉芯妤擔任開場嘉賓，她感謝歌迷在她一歲生日時，透過爸爸的手機為她唱〈生日快樂歌〉，現在她為大家而唱，今年擔任中場嘉賓的她，首唱新曲〈朋友而已〉獻給歌迷。跟著知名音樂人李偉菘、李偲菘學音樂的她，再度用她的精湛演出及作品，證明她的音樂才華洋溢。

▲▼ 五月天上海開唱。（圖／相信音樂提供）

牽著小玫瑰出場前，冠佑在點歌橋點故弄玄虛地說：「我最近手機一直收到一首歌，很想點這首歌，想知道這首歌到底要對我說什麼。」阿信接說：「你很關心她成長過程，身邊有男生離她越來越近，你會忍不住要問她是什麼關係？你打算守護她到幾歲？」冠佑幽默回說：「我給她很大的自由，音樂上。」最後五月天和小玫瑰圍成圈圈擁抱，當年擁在懷裡的小玫瑰長大了，畫面令人動容。

此外，巡迴到每一個城市時，五月天總希望將演唱會的歡樂蔓延到整個城市，這次在前灘太古里、飛洲國際打造Maydayland，還有東方明珠、上海之星限定遊輪的五月天「夢想起點」限定特展。12月底登場的台中Maydayland更是斥資七位數打造，特製五大球，還有更多限定驚喜。