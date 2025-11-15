金秀賢遭品牌求償20億！雙方立場曝光　2個月後再次開庭

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員金秀賢因捲入與金賽綸的私生活疑雲，形象受到衝擊，他合作逾10年的家電品牌Cuckoo電子（쿠쿠전자）隨即下架所有廣告，並與旗下關係企業共同向他及其經紀公司Gold Medalist提起金額超過韓幣20億元（約台幣5000萬元）的損害賠償訴訟。首爾中央地方法院近日開庭審理，要求原告必須更明確界定解約依據與法律事由。

▲金秀賢。（圖／記者黃克翔攝）



首爾中央地院民事25部於14日進行第一次辯論，Cuckoo電子主張，金秀賢因陷入「自金賽綸未成年時便開始交往」的疑惑，導致品牌形象與信賴關係大幅受損，因此提出解約與求償。不過法院認為，原告需明確釐清，是只要信賴關係破裂就能解除契約，還是因被告存在過失責任、導致信賴破裂才具備解約條件，兩種情況將直接影響可主張的損害賠償範圍，因此必須具體說明。

法院進一步指出，僅以「產生爭議、公司立場難以繼續投放廣告」為理由，並不能構成解除契約的正當事由，並要求 Cuckoo電子重新整理主張，使之與契約規定相符。至於外界高度關注的「是否曾與未成年金賽綸交往」疑雲，法院也強調，必須先確認指控是否屬實，才能判斷是否符合解約要件，同時詢問原告是否考慮等待相關刑事調查結果後，再繼續民事程序。

對此，Cuckoo電子方面回應，金秀賢的形象下降、導致所有廣告主終止合作的情況，並非僅因網路節目爆料，品牌信賴受損本身就是解約理由之一，因此不需等待刑事案件終結再進行民事審理。金秀賢方面則質疑，原告完全未具體指出究竟哪一項行為違反合約義務；若認為他對爭議「應對不佳」構成違約，也應明確指出具體內容，而非籠統指控。

法院最終決定，將於2026年1月16日再次開庭，持續聽取雙方意見。金秀賢是否需因私生活疑雲承擔巨額求償、Cuckoo電子的解約是否具有法律效力，仍待後續進展釐清。