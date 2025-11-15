《我結》12年了！郭雪芙悄現身SJ演唱會　希澈笑虧「沒見我就走了」

記者張筱涵／綜合報導

韓團Super Junior今年舉行世界巡迴「Super Show 10」，久未參與團體活動的成員金希澈時隔6年重返巡演舞台，9人完全體登場讓大批「E.L.F.」感動不已。演唱會首站14日於台北大巨蛋舉行，郭雪芙也特別前往朝聖，特別發文感謝希澈，讓《我們結婚了 國際版2》的回憶再次浮現。

▲金希澈轉發郭雪芙貼文。（圖／翻攝自Instagram／heenim）



金希澈與郭雪芙曾在2013年共同出演《我們結婚了 國際版2》，因希澈喜歡腿線條漂亮的女生，而郭雪芙最自豪的部位正是長腿，兩人的CP暱稱為「大腿夫婦」。相隔12年，她不但低調前往Super Show 10，還拍下希澈站在花車上的畫面，並在場外與巨型希澈海報合照，頭頂比出可愛愛心，更以韓文寫下滿滿心意：「謝謝你帶來這麼精彩的表演，歐巴，你和成員們都帥到不行，演唱會結束後一定要好好休息，明天和後天我也會繼續支持你！真的很感謝，舞台又美又帥氣。」

▲郭雪芙和金希澈2013年曾一同拍攝《我們結婚了 國際版2》。（圖／翻攝自韓網）



▲▼郭雪芙和金希澈當時在節目上拍攝的婚紗照。（圖／翻攝自韓網）



希澈在演唱會結束後也轉發郭雪芙的限動，同樣充滿暖意：「謝謝你啊，雪芙！親自搶票來看演唱會的雪芙，演出前、演出後都沒見我的雪芙。完全用真粉絲模式看演唱會的雪芙。」昔日「大腿夫婦」如今仍互動滿滿，也讓粉絲掀起回憶殺。