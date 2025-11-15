《大學生》金陽婚紗照曝光！　「甜吻空姐妻」放閃全被拍

記者王靖淳／綜合報導

金陽自節目《大學生了沒》出道，今年2月底成功向空姐女友Bibi求婚，並在8月低調舉辦婚禮，最近小倆口也在社群大方曬出婚紗照，貼文及照片曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚。

▲金陽今年8月完成婚禮。（圖／翻攝自Instagram／9__bibi）

照片中可見到，金陽身穿一套粉紅色的西裝禮服，剪裁相當合身，內搭白色襯衫及粉色領帶，造型相當搶眼時尚，呼應了婚禮的甜蜜氛圍。他除了坐在地上露出燦笑之外，同時也深情地與老婆接吻。至於老婆Bibi則穿著一套白紗禮服，禮服的上半身，點綴著蕾絲及刺繡，髮型則是高馬尾，整體造型相當優雅甜美。此外，Bibi也在文中向所有參與婚禮的親友們表達感謝，「謝謝你們參與在我們重要的日子裡，成為我們好重要的回憶拼圖之一。」

▲金陽大方曬出婚紗照。（圖／翻攝自Instagram／9__bibi）

事實上，金陽自2017年淡出螢光幕後主要擔任舞蹈老師，常會在IG上分享跳舞的影片，吸引將近13萬人追蹤。此外，金陽與好友陳信維、Denzel、丘必信等人創立嘻哈音樂廠牌「WaverLAB 搖擺實驗室」，2020年開始會在夜店、嘻哈藝術節等地方表演，演出時總會吸引一票忠實歌迷捧場。