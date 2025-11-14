獨家／黃心穎消失多年「嫁香港天團成員」　老公認「有4個小孩」

記者蔡琛儀／專訪

香港樂團RubberBand週日將來台開唱，他們今年推出歌曲〈想做好的功課〉講述夢想與現實的矛盾，四人也都已為人夫、人父，自然也各自有著不同的遺憾。鼓手泥鯭說，自己想過在台灣租房長住，「但父母都在香港，年紀大了，就打消這念頭。」他感慨說：「每個人到一個年紀都會遇到這樣的狀況，比如我自己想到處旅行，卻被工作或是家庭綁住。〈想做好的功課〉這首歌其實就在講這件事。」

▲RubberBand。（圖／光尚娛樂提供）

他坦言現在還沒財富自由，仍需工作，「但做音樂本身就有意義，能透過作品與觀眾溝通，感動別人，這種滿足不是錢能替代的。」吉他手阿偉說：「我現在最想做的事是把身體養好。以前喜歡打球、跑步，這幾年都懶了，照顧小孩花太多時間。現在女兒長大一點，我想多運動，學些新東西，找回目標。」

主唱6號笑說：「我以前念書、第一份工作都是電視相關的內容，創作以外也很喜歡拍短片、寫詞。我太太是我的同事兼夥伴，我們希望未來能有自己的作品問世。」他說〈想做好的功課〉這首歌，其實是在提醒自己不要光說不練，「人的惰性會讓自己停滯，要去行動。」他笑說四人常討論未來想挑戰的新地方，「我們已去過歐洲、台灣、北美，也想去日本、韓國、泰國，就算小場地也好。」

阿偉和阿正都已為人夫人父，和作詞人太太結婚13年的6號坦言：「我沒打算生小孩，我覺得我現在還是小孩。我太太也認同，這樣就好。」夫妻倆養了兩隻貓，「這樣的生活節奏很自在，去哪都好。」鼓手泥鯭則是在2年前與小15歲的女星黃心穎共組家庭，兩人也養了兩隻貓、兩隻狗，「其實我們也喜歡小孩，但順其自然，有就迎接，沒有也很好。」他笑說顧家中4隻毛小孩已經很累，若加上小孩恐怕會累到不行。

▲泥鯭和老婆黃心穎。（圖／翻攝黃心穎IG）

黃心穎6年前因介入許志安與鄭秀文婚姻，震驚兩岸三地，她曾一度遠離香港演藝圈，與泥鯭從交往、結婚也都相當低調，泥鯭說現在和老婆生活很自在，「我們平常帶狗去散步、去外面吃飯都覺得開心，大家都很有禮貌，現在的狀態我們覺得很舒服。」到哪裡都要生活好好過，做好自己，不做奇怪的事，這樣就很好。」