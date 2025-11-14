盧廣仲師弟人氣太旺「演唱會全秒殺」：沒想到這天這麼快就來了

記者蔡琛儀／台北報導

盧廣仲師弟、創作新人呂允11月在台北Legacy帶著首張專輯《別著急》開唱，三場巡迴開賣秒殺，人氣超旺，被粉絲推上「新生代Live人氣王」，第二場今（14日）開唱現場爆滿，盧廣仲也低調在台下欣賞，呂允在台上笑說：「沒想到這天這麼快就來了，我才剛發片啊，謝謝你們手速快到現在還在。」

▲新生代人氣歌手呂允開唱。（圖／添翼提供）

呂允在《別著急》中包辦詞曲編製，從千禧世代視角描繪成長與焦慮，他談到專輯概念時說：「我其實很急躁，大家以為我很知道自己在幹嘛，但我也會羨慕別人。『別著急』是提醒自己，慢一點沒關係。」現場以Full Band開場、電氣節奏瞬間點亮全場，唱到〈時區Zone〉時觀眾全體站起揮手燈。

中段台下觀眾猛喊想看〈怎麼辦都是你啦〉舞蹈，他害羞回：「那大家一起成為主角吧！」直接邀八位幸運歌迷上台合跳，尖叫聲爆棚，粉絲直呼是「夢幻時刻」。

▲呂允演唱會場場爆滿。（圖／添翼提供）

壓軸〈空拍PauseII〉以簡潔鋼琴與華爾滋節奏收場，呂允從彈奏到演唱展現超齡掌控力與青春能量。三場完售不只證明他的Live實力，也讓這位25歲創作新人，用最真誠的姿態唱出這一代的心聲。