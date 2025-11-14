樂天女孩桌曆若潼奪冠　拍攝竟「被道具燒傷」留疤

記者葉文正／台北報導

樂天女孩《RAKUTEN GIRLS 2026桌曆》開賣14天，在11月12日正式截止，最新銷量榜單也隨之揭曉！今年榜單可說是大洗牌，本土女孩、韓籍「三本柱」以及初登場的學妹們同場角逐，競爭激烈。最終前五名由若潼、河智媛、Kira、廉世彬和穎樂拿下，而今年才加入的學妹彭彭也強勢擠進前十，以新面孔展現超高人氣。今年整體銷量更遠超去年，讓團隊與粉絲都感受到女孩們的魅力全面爆發。

▲若潼(左)和孟潔。（圖／樂天桃猿）

今年奪下銷量第一的若潼，她表示：「很驚喜很意外，也很感謝大家的喜愛，謝謝大家的支持！」聊起桌曆最喜歡的照片，她透露，「有一組照片是畫室女孩的風格，我自己很喜歡，這次的拍攝風格也很豐富，記得有一組照片是有道具點火，拍攝過程中道具不小心落在腳背上直接燒傷（笑），真的是很痛現在還有疤痕。」

▲KIRA第三名。（圖／樂天桃猿）

在這次勇奪第三名的Kira，得知結果當下興奮到失控，她笑說：「超級開心的，完全沒有想到我是第三名，經紀人告訴我的時候，我還在高鐵上廁所直接尖叫。」她形容這次桌曆風格偏清新和氛圍感，「這次我跟若潼特地出國拍攝，一共拍了12小時多，團隊很專業，我們都很滿意這次的照片。」拍攝主題以季節設定，她最愛5月的天使造型，覺得畫面「很夢幻而且很浪漫」。

▲河智媛(左)、右圖廉世彬。（圖／樂天桃猿）

今年樂天女孩的銷售排名亮眼，韓籍成員穩坐前段班，本土女孩各自展現魅力，新加入的學妹則成功闖出讓粉絲驚喜的強勢成績。最終前十名依序為：若潼、河智媛、Kira、廉世彬、穎樂、岱縈、禹洙漢、彭彭、溫妮與卉妮；前十名就佔整體銷量六成，可見每位女孩背後都有穩固的支持者。桌曆於11月12日結束販售，預計12月15日起陸續出貨，粉絲們也將迎來女孩們陪伴一整年的溫暖時光。