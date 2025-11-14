香港樂團RubberBand超愛台灣　成員認想在台北置產...1原因打退堂鼓

記者蔡琛儀／專訪

香港樂團RubberBand由主唱6號（謬浩昌）、吉他手阿偉（李兆偉）、鼓手泥鯭（黎萬宏）、吉他手兼團長阿正（馮庭正）組成，出道17年的他們日前展開「A Night In」巡演，10月由英國啟程，接著前進北美，最終在16日於台北Zepp New Taipei壓軸登場，也是他們七度來台演出，

▲RubberBand將七度台。（圖／光尚娛樂提供）

主唱6號說，每次以表演者身份來台都特別期待，鼓手泥鯭回憶自己以前就常來台灣旅行，「我們文字一樣是正體字，感覺特別親切。」過去他也以觀眾身分參加過春浪、春吶，「那時候覺得，如果有一天能在台灣唱自己的歌，一定很奇妙。」特別喜歡盧廣仲、糯米糰、宇宙人、落日飛車，阿偉也直呼很喜歡糯米糰，「另外我年輕時最愛趙傳，每次都唱〈我很醜可是我很溫柔〉，他的歌我都超愛。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

6號笑說太太是台灣控，「這次我們完成演唱後，她還特地多待幾天見朋友。」爆料老婆從小看台灣綜藝節目長大，因此許多文化、用語都很熟悉，連街道巷弄小店都如數家珍，他自己還曾專程來台灣做健檢，大讚台灣健檢價格合理、設備又好；阿偉也很喜歡台北，一度考慮在台北置產，「但台北房價不比香港便宜，朋友跟我說租房也不便宜。」因此打退堂鼓；泥鯭則說，自己也想過在台灣租房long stay，「但父母都在香港，年紀大了，就打消這念頭。」

▲RubberBand已成軍16年。（圖／光尚娛樂提供）

RubberBand在2004年成立，6號是最後一位加入的成員，當時團員各自有正職，像是電視台、IT工程師等，「一開始我們沒想太多，就是下班唱唱歌、彈樂器，連團名都沒有。」直到後來有自己的創作，決定把demo寄給不同唱片、製作公司，想讓作品讓更多人聽見，寄了20多家都沒回音，只有一家公司願意簽下他們，而當時的他們原本只打算出一張專輯圓夢，沒想到一路唱到現在。

不過在2016年，鍵盤手藝琛因健康因素震撼退出，剛好樂團也遇到創作瓶頸，他們索性聽從製作人雷頌德的建議，暫停創作新歌，重新編舊作，讓自己靜下來，也因此認識支援成員，補上編制的空缺。

▲RubberBand主唱6號與團長兼吉他手阿正。（圖／光尚娛樂提供）

這次演出，他們為每個城市量身打造一首特別曲目，並與自身作品重新混編演繹，新專輯《KOMOREBI》部分歌曲也將搶先首唱，6號表示：「希望藉由巡演，和世界各地的樂迷一起為新專輯暖身！」以「A Night In」為名，正象徵這是一場專屬於當晚、獨一無二的音樂記憶。團員形容，這場巡演就像是一場「叫醒儀式」，重新點燃樂團與樂迷的熱情。