韓男團驚爆「宿舍沒繳費斷電」！　隊長5月才疑發求救訊號掀議

南韓男體FANTASY BOYS在2023年經由選秀節目出道，然而才活動兩年，5月便爆出隊長嫝珉瑞在直播中疑似比出「540」的國際求救手勢，引發關注。不僅如此，近日，嫝珉瑞更透露宿舍電力被切斷，且成員在付費溝通軟體同時間發出一樣的訊息，令外界紛紛關心「發生什麼事」。

▲FANTASY BOYS驚傳宿舍被斷電。（圖／翻攝自X／fantasyboys_twt）

嫝珉瑞日前在付費平台中，向粉絲告知現在宿舍沒電，自己將手機充好電才能聯絡大家，接著又補充說：「不是停電，應該是沒繳電費，壓力有點大……」到了隔天，成員們都在晚上9點21分發出同一條訊息：「這個週末可能無法聯絡，真的很抱歉。我會盡快努力讓大家收到消息，謝謝你們，也對不起。」

▲嫝珉瑞先前在直播中疑似比出求救手勢，引發關注。（圖／翻攝自X／fantasyboys_mem）

嫝珉瑞先前被發現疑似做求救手勢時，便有人懷疑FANTASY BOYS遭到虐待。雖然嫝珉瑞後來澄清是誤會，但仍有部分粉絲懷疑他是被施壓。如今又爆出宿舍因電費未繳而切斷電力的問題，讓粉絲都相當擔心他們的狀況。