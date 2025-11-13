香港直擊／《再婚皇后》搶先曝！朱智勳披皇袍變心　離婚申敏兒改愛她

記者吳睿慈／香港報導

華特迪士尼公司（The Walt Disney Company）亞太區13日首次於香港迪士尼樂園度假區舉辦「2025 Disney+原創內容發布會」，朱智勛繼《宮》之後再次披上皇袍，他所主演的奇幻韓劇《再婚皇后》即將在2026年公布，場上率先公開預告，他與申敏兒本是一對恩愛夫妻，卻因李世榮介入變心，申敏兒為報復老公改愛李鐘奭（李鐘碩），戲劇雖充滿對立鬥爭，但3位主角現身記者會時，相處十分融洽。

▲《再婚皇后》由朱智勳、申敏兒、李世榮領銜主演。（圖／記者吳睿慈攝）



《再婚皇后》於13日公開首波預告片，朱智勛、申敏兒飾演東大帝國的皇帝與皇后，本是一對恩愛夫妻，他卻在某日把一名神秘女子李世榮帶回皇宮後，兩人的關係出現變化。戲劇改編自網路漫畫，申敏兒本就是原著的粉絲，「我很好奇原著改編成戲劇會變成怎樣，所以決定參與。」

李世榮飾演的菈絲塔，本是一位天真無邪的女孩，卻在發現朱智勛是皇上後，內心產生極大變化，她雖是搶走申敏兒老公的綠茶，但實際上與申敏兒相處得很好，「敏兒姐姐就像劇裡的皇后，安靜又有威嚴，但其實溫柔婉約，很照顧現場每個人。」

▲《再婚皇后》預計在2026年公開。（圖／記者吳睿慈攝）



李世榮也透露，朱智勛每次在劇裡都穿得很華麗，「讓我像劇裡角色一樣，也變得很有慾望，想要有跟他一樣的妝造」，朱智勛則是笑答：「我是再次出道的皇帝，我習慣了。」

《再婚皇后》預計在2026年公開，此外還有《韓國製造》、《操控遊戲》、《天機試煉場》、《賭金》、《殺人者的購物中心》第二季、《魅惑》、《死亡擱淺：孤立無援》（暫譯）、《迪士尼扭曲仙境：動畫版—紅心宿舍篇》、《TRAVIS JAPAN到美國放暑假》（暫譯）、《21世紀大君夫人》（暫譯）、《東京復仇者三天戰爭篇》、《WANDANCE — 熱舞青春 —》、《CAT’S EYE – 貓眼》Part 2、《金牌得主》第二季、《ARE YOU SURE?!》第二季皆會陸續公開。