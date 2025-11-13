也等夠久了！《穿著Prada的惡魔2》預告震撼亮相　梅莉史翠普、安海瑟薇全回歸

記者蕭采薇／綜合報導

眾所期盼的《穿著Prada的惡魔2》前導預告海報震撼亮相，瞬間引爆全球熱議！距離梅莉史翠普、安海瑟薇、艾蜜莉布朗特與史丹利圖奇首度飾演經典角色，已近20年。預告片中米蘭達一句「也等夠久了」，道盡無數粉絲心聲，宣告時尚風暴即將再度席捲！

▲《穿著Prada的惡魔2》梅莉史翠普、安海瑟薇，原班人馬回歸演出。（圖／迪士尼提供）



這部萬眾矚目的續集，將延續2006年那部改變世代的電影傳奇。鏡頭再度聚焦時尚之都紐約，重回那間冷冽俐落的知名雜誌辦公室，準備掀起一場更為高端的時尚旋風。影迷們引頸期盼，這群時尚女王與幕僚，會如何再次顛覆潮流？

好消息不只如此！《穿著Prada的惡魔2》再度由原班主創團隊攜手打造，導演大衛法蘭克與編劇艾琳布洛許麥肯納確認回歸，確保續集原汁原味。同時，這部電影也迎來一批星光熠熠的新加盟角色，為這場時尚盛宴增添更多火花看點！

新加入的豪華陣容包括肯尼斯布萊納、西蒙妮艾許莉、賈斯汀瑟洛、劉玉玲、派翠克布拉梅爾與卡勒布希倫等多位實力派演員。他們將如何與經典角色擦出火花，為時尚職場帶來意想不到的衝擊？這場時尚界年度盛事，也值得粉絲拭目以待。