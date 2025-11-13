黃明志獲釋「摯友幫謝侑芯喊冤」！認了她來託夢：跟你一點關係都沒有嗎

記者潘慧中／綜合報導

31歲「護理系女神」台灣網紅謝侑芯於馬來西亞猝逝，馬來西亞歌手黃明志因涉案被捕。事隔多天，黃明志今（13）日將獲釋，而這看在謝侑芯摯友雪碧（方祺媛）眼裡，則滿是不解：「侑芯妳太冤了……。」

▲雪碧幫好友謝侑芯喊冤。（圖／翻攝自Instagram／sprite0719ss）



雪碧稍早在社群網站上傳一段過往與謝侑芯一起拍攝的短片，替好友喊冤，「一個鮮活的生命！你說無辜？但你可以保證跟你一點關係都沒有嗎？我不講話，是因為在等警方的消息！」

不只這樣，雪碧也直指整起案件疑點重重且前後說法不一，「幾天的時間說沒證據釋放，人命關天…這個結果論我不能接受！」面對好友謝侑芯的猝逝，她只想要一個真相，「確實有來托夢」，但她並沒有多談夢境。

▲雪碧承認謝侑芯有來託夢。（圖／翻攝自Instagram／sprite0719ss）



事實上，針對黃明志獲釋的原因，馬來西亞檢察總長丹斯里莫哈末杜蘇基12日表示，警方的調查報告尚未發現任何線索能將黃明志與謝侑芯的死因產生連結，「沒有證據顯示嫌犯涉及致死死者。」因為沒有新證據，黃明志便可獲釋。不過他也補充強調，如果後續調查有任何新發現，檢察署仍會採取相對應的行動。

▲謝侑芯於馬來西亞猝逝，黃明志因涉案被捕。（圖／翻攝自Instagram／irisirisss900、namewee）



截至目前為止，警方仍持續調查此命案。金馬警區主任沙扎里助理總監透露，警方已尋求武吉阿曼刑事局的頂尖技術支援，協助破解黃明志與死者謝侑芯的手機內容，「我們打不開（手機），必須由專門的技術團隊才能打開，不是隨便每個人都可以操作的，如果有權限，想打開什麼都行。」