香港直擊／鄭雨盛私生子風波憔悴現身！　玄彬被尖叫聲嚇到：哇嗚～

Disney+年度原創內容發佈會今年移師來到香港迪士尼，13日盛大舉辦記者會，砸下重資製作的《韓國製造》由三位男神玄彬、鄭雨盛、禹棹奐主演，3位主角穿著帥氣正裝現身，台下熱情的尖叫聲更嚇到玄彬，他驚喜回應「哇嗚」，給足熱情反應。

▲《韓國製造》宣布製作第二季。（圖／記者吳睿慈攝）



《韓國製造》講述貫穿於韓國動盪時期的1970年代重要事件，導演禹民鎬過去在電影《哈爾濱》就與玄彬、鄭雨盛合作過，他們靠私下酒局、聚餐聯繫感情，他笑喊，除了討論私事也會談及工作。

記者會現場舉辦在香港迪士尼，3位男神降臨充滿童心之處，被問及「最喜歡的迪士尼角色」，3人瞬間語塞、反應爆笑，最後是導演禹民鎬被推出來回答題目，他笑說：「我喜歡米奇！」

▲玄彬被熱情尖叫聲嚇到，他的反應很俏皮「哇嗚」。（圖／記者吳睿慈攝）



值得一提的是，鄭雨盛過去爆出私生子風波，13日是他爆出醜聞後，首度參加戲劇記者會的正式場合，看起來比過去憔悴不少，留著率性的鬍子，他也坦言，原先認為角色與他不適合，但導演的提案讓他鼓起勇氣，接下戲劇。

▲鄭雨盛爆出私生子風波後，第一次參加正式的記者會面對韓國記者。（圖／記者吳睿慈攝）



《韓國製造》即將上映，第一季還沒播出，13日發布會上已經搶先宣布「正在製作第二季」，玄彬坦言「現在還在拍攝中」。被問及本劇看點？鄭雨盛先回答「因為很好看」，禹棹奐機智說「因為是《韓國製作》」，最後玄彬笑喊「因為很帥！」說完自己害羞笑出來。

Disney+以原創內容在市場站穩腳步，過去《異能》、《血謎拼圖》、《地下菁英》、《暴風圈》與《噬亡村》等作品贏得業界認可與獎項肯定。13日活動上帶來驚喜預告，IU、邊佑錫、防彈少年團等加入播放清單中，預計吸引更廣闊的觀眾群。