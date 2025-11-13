香港直擊／池昌旭談跨國戀！日女星同台眼神超有愛　初見面瞬間曝

記者吳睿慈／香港報導

Disney+年度原創內容發佈會今年移師來到香港迪士尼，13日盛大舉辦記者會，男神池昌旭、今田美櫻驚喜現身，首度公開最新主演的日韓跨國製作戲劇《Merry Berry Love》，兩人默契十足且相當有火花，今田美櫻府現身就用深情的表情看著對方，互動非常有愛。

▲▼池昌旭談跨國戀，合作日本女星今田美櫻眼。（圖／記者吳睿慈攝）

池昌旭再度回歸浪漫愛情劇，這次攜手「福岡第一可愛美少女」封號的今田美櫻合作，他說：「收到提案的時候，我覺得提案很有趣，一直都想跟日本合作，收到提案很開心。」戲劇正在拍攝中，他稍微劇透：「我的角色設定是不會日文的人，所以初次見面的時候滿有趣的，我的日文很笨拙，後面會漸漸可以溝通。」

兩位主角用著自己國家的語言，但愛情打破語言隔閡，今田美櫻也談及劇中劇情：「彼此用自己語言演戲，但漸漸打開彼此的心房。」真情超越國籍也是本劇看點之一。

▲今田美櫻與池昌旭互動很有愛。（圖／記者吳睿慈攝）



《Merry Berry Love》透過Disney+原創內容發佈會正式登場，戲劇雖仍在拍攝，但池昌旭、今田美櫻驚現場默契不錯，兩人更有超萌身高差，今田美櫻視線往上看著身旁的池昌旭，眼神格外有愛，令觀眾非常期待，而池昌旭也趁空對著台下比愛心，炒熱現場氣氛。