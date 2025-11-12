簡廷芮不認出軌「范姜彥豐突火大開嗆」！　IG留5字疑暗酸：說謊姊妹組

記者田暐瑋／綜合報導

粿粿爆出婚內出軌，對象是男星王子（邱勝翊），同去美國的王品澔和簡廷芮，也被爆料出軌，11日簡廷芮和老公雙雙發表聲明反駁，強調「我們一直都很好，彼此間從沒有任何介入、欺騙，更沒有誰應該要原諒誰的說法。」范姜彥豐雖未正式發聲，卻被發現悄悄換了IG的便利貼內容，疑似是暗嗆粿粿和簡廷芮。

簡廷芮被指劈腿王品澔後，和老公賴冠儒11日同步發聲，老公更大讚她是「最有儀式感又最負責任的好妻子」，並希望外界不要再對他們的婚姻進行無端指控。不過在簡廷芮夫妻否認曖昧傳聞後，范姜彥豐被發現在IG頭像旁的便利貼上寫著「說謊姊妹組」，疑似在暗嗆粿粿和簡廷芮說謊，這一舉動引起網友的熱烈討論。

▲范姜彥豐疑似暗嗆粿粿和簡廷芮。（圖／翻攝自IG）



簡廷芮被週刊爆與王品澔有私情，11日發文透露前陣子神隱的原因，坦言「不說話是因為知道沒發生的事，我澄清不完，無論解釋什麼，不願相信或想看戲的人還是會繼續謾罵。但我不只是我自己，我同時身為母親、妻子、兒女，我有必須保護的家人們。」

簡廷芮的老公強硬表示，希望別再有不實謠言影響無辜受害者，「造假的對話紀錄和所有惡意詆毀一律會採取法律行動」，並直言「鍵盤能殺人」。他也藉此貼文對愛妻溫情喊話，提及夫妻結婚五週年：「辛苦我們的五週年快樂！妳永遠是我心目中最有儀式感又最負責任的好媽媽、好妻子」，盼望謠言止於智者，以行動力挺妻子。

