指定曾敬驊！《想見你》團隊撂狠話「不演就賣給韓國」　李沐哽咽

校園純愛懸疑復仇影集《如果我不曾見過太陽》由《想見你》金獎團隊打造，今（10）日導演蔣繼正、簡奇峯、編劇林欣慧、製作人麻怡婷以及主演曾敬驊、李沐、程予希、江齊一同出席該片金馬影展的訪問。

▲曾敬驊出席《如果我不曾見過太陽》金馬星光舞台活動。（圖／記者李毓康攝）

製作人麻怡婷談到《如果我不曾見過太陽》，透露自己過去從沒跟曾敬驊合作過，但一看到這個劇本只想要找對方演出，坦言自己知道「他很挑劇本」，於是便跟對方當時的經紀人說道「如果曾敬驊不演，我就把劇本賣給韓國」，她笑說「確實有點情勒他當時的經紀人」。

▲《如果我不曾見過太陽》製作人麻怡婷（右）。（圖／記者李毓康攝）

曾敬驊聽到麻怡婷表示「如果你不演，我就把劇本賣給韓國」，馬上露出害羞微笑，透露其實自己第一次看到劇本就很喜歡，不過還沒有過一次拍兩季的經驗，思考了一下決定挑戰，他笑說「拍下來快半年」，而麻怡婷則幽默回應他「你好眼光」。

▲《如果我不曾見過太陽》由曾敬驊、李沐、程予希、江齊主演。（圖／Netflix提供）

而曾敬驊再一次挑戰高中生角色，他坦言在出道前曾跟李沐一起上過表演課，為了在《如果我不曾見過太陽》中回到青澀的感覺，把當時寫的日記、表演課的作業都翻出來看，笑說「裡面沒有寫到李沐」，他也分享未來不會排斥再演高中生。

▲《如果我不曾見過太陽》由曾敬驊、李沐、程予希、江齊主演。（圖／記者李毓康攝）

李沐為了《如果我不曾見過太陽》練習了3個月的芭蕾舞，談到學習的過程，她感性說道「我是門外漢，芭蕾舞需要基礎功，我們筋很硬又是舞癡」，幸好遇到很好的老師，在某一次跳完之後在教室大哭，講到激動之處忍不住哽咽。

▲李沐出席《如果我不曾見過太陽》金馬星光舞台活動。（圖／記者李毓康攝）