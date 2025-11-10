《新聞女王2》收視開紅盤！佘詩曼突襲「聊天室被叫媽」當場傻眼

記者黃庠棻／台北報導

港劇《新聞女王2》時隔兩年強勢回歸，開播後氣勢如虹，立刻攻占多個排行榜冠軍。不少粉絲守在螢幕前搶先收看，沒想到飾演女主角「文慧心」的佘詩曼親自上線突襲聊天室，和粉絲們同步追劇，互動中她驚見留言「文慧心，妳就是我媽媽」。

▲佘詩曼主演《新聞女王2》受到觀眾喜愛。（圖／年代提供）

佘詩曼忍不住疑惑「為什麼都在叫『媽媽』？我是你們的主播文慧心，Man姐呀！」後來才從粉絲口中得知「媽媽」正是對她的崇拜暱稱，象徵「又美又強」的女神，讓佘詩曼會心一笑。



由佘詩曼和黃宗澤主演的新劇《新聞女王2》延續第一季的高人氣，討論度再攀新高。佘詩曼在劇中以雷厲風行的節奏貫穿全局，舉手投足都散發女王氣場，她對角色要求嚴格，連直升機高空戲都親自上陣，敬業態度令人佩服。

▲佘詩曼主演《新聞女王2》受到觀眾喜愛。（圖／年代提供）



《新聞女王2》中，文慧心退出電視台，創立自媒體公司實現新聞價值，黃宗澤飾演的新聞總監古肇華眼裡只有利益，唯恐天下不亂地播報嗜血題材。兩人在劇中劍拔弩張，火藥味濃厚，不僅佘詩曼直呼想揍對方，連黃宗澤都忍不住以「賤人」自稱，幽默化解角色的暗黑形象。

▲黃宗澤戲裡利慾薰心，戲外其實是不折不扣的大暖男。（圖／年代提供）

不過，其實戲外的黃宗澤是個不折不扣的暖男，儘管工作繁忙，仍經常親自煲湯慰勞辛苦的劇組，令人相當感動。隨著《新聞女王2》熱潮再起，佘詩曼再以精湛演技與不容忽視的氣場，穩坐「港劇女王」寶座。更多精彩內容，敬請鎖定11/11（二）起每週一至週五晚間8點年代MUCH台的《新聞女王2》。