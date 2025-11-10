ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
白敬亭拍《難哄》壓力大！自認「不是帥哥」殺青當天：鬆了一口氣

記者黃庠棻／台北報導

改編自超人氣同名小說的電視劇《難哄》，11月10日起在中天娛樂台播出，該劇講述白敬亭飾演的「桑延」，因緣巧合與章若楠飾演的高中初戀「溫以凡」成為室友，然而高中時期桑延告白慘遭溫以凡拒絕，這讓再度相逢的兩人，起初假裝不認識，但同在一個屋簷下朝夕相處，關係逐漸緩和，更解開當年的誤會，互相治癒彼此，一同度過困難。

▲《難哄》由白敬亭、章若楠主演。（圖／中天娛樂台提供）

▲《難哄》由白敬亭、章若楠主演。（圖／中天娛樂台提供）

這部劇與爆款甜寵劇《偷偷藏不住》同為姊妹作，但與之不同的是，《難哄》在男女情感的表現較為隱忍、克制，用細膩及深刻的台詞，勾勒出屬於「桑延」和「溫以凡」之間真摯又浪漫的故事，讓觀眾沉浸在故事裡，更掀起現象級的討論度。

▲《難哄》由白敬亭、章若楠主演。（圖／中天娛樂台提供）

▲《難哄》由白敬亭、章若楠主演。（圖／中天娛樂台提供）

過去，白敬亭挑戰的劇種多為職人、懸疑、古裝等類型的題材，此次接下《難哄》坦言相當有壓力，也沒想到這樣的角色會找他詮釋，直言「說實話我不認為我是長得好看的那一掛，真沒有謙虛，所以我在這個領域就是自己沒有那麼大信心，但我看完有聲小說、漫畫、漫劇之後，我自己個人非常喜歡，我覺得在表演上對於我來講是一個很大的挑戰」。

▲《難哄》由白敬亭、章若楠主演。（圖／中天娛樂台提供）

▲《難哄》由白敬亭、章若楠主演。（圖／中天娛樂台提供）

雖然很多粉絲都會留言「白敬亭在劇裡絕帥」、「角色非你莫屬」等，但白敬亭表示「桑延」令他相當有負擔，笑說「我記得我殺青的那天，我長舒了一口氣，跟我同事說『可以做回我自己了』」，怕他自己在造型、言談舉止上面影響角色，更帶給觀眾不好的觀劇體驗。

白敬亭不僅在人物氣質、造型上下功夫之外，就連身材管理也儘量貼近角色形象，完美表現出萬千少女夢中情人的模樣，不只穿衣有型，脫衣時還展現出精瘦的好身材，與自身少年感的外型形成極大反差，也讓許多《難哄》的劇迷紛紛成為「白太太」。

▲《難哄》由白敬亭、章若楠主演。（圖／中天娛樂台提供）

▲《難哄》由白敬亭、章若楠主演。（圖／中天娛樂台提供）

而為了保持這樣的身材，白敬亭也下了不少苦功，他更說到在拍裸上半身的戲之前，除了會運動讓肌肉線條更明顯之外「控制飲食，天天刷職業健體健美的運動員如何備賽，學習如何讓身材看著更好」。除此之外，因為劇中有許多大特寫的鏡頭，白敬亭也相當注重「眼睛」的情緒表達，更被網友稱為「白敬亭的眼睛會愛人」。

▲《難哄》由白敬亭、章若楠主演。（圖／中天娛樂台提供）

▲《難哄》由白敬亭、章若楠主演。（圖／中天娛樂台提供）

對此，白敬亭也說道「我自己對表演的理解就是真誠，最真誠的表達方式，首先體現出來的器官就是眼睛」，為此非科班出身的他不僅跟導演長時間的討論，更參考許多前輩在劇裡展現情感的方式。

對於角色常常口是心非，白敬亭吐槽地說「我要是嘴不硬，兩集就結束了」，他說到自己私下個性跟「桑延」一樣嘴硬，但其他部分就不相似，他也讚嘆導演「拍到我很多人生鏡頭，從來沒有覺得自己這麼帥，以後怎麼辦」，拍完戲後還跟導演要影音素材，並笑稱自己開始有包袱。這部話題度超高的《難哄》11月10日起週一至週五晚間9點在中天娛樂台播出。

那對夫妻妮妮突不適送醫！　醫告知「進加護病房觀察」Nico崩潰腿軟

那對夫妻妮妮突不適送醫！　醫告知「進加護病房觀察」Nico崩潰腿軟

18小時前

專訪／炎亞綸最新動向曝光！　斷聯20年好友哭了「默認是鬼鬼」

專訪／炎亞綸最新動向曝光！　斷聯20年好友哭了「默認是鬼鬼」

7小時前

洪榮宏「隱居豪宅」罕公開破百萬觀看！胡瓜1舉動網讚：平常有在做

洪榮宏「隱居豪宅」罕公開破百萬觀看！胡瓜1舉動網讚：平常有在做

11/9 13:15

黃立成：祝大家別被破產清算！53歲生日許願…玩幣慘賠負債4.6億

黃立成：祝大家別被破產清算！53歲生日許願…玩幣慘賠負債4.6億

3小時前

61歲歌仔戲天后頂光頭超過10年！　「每次露面都戴假髮」原因曝光

61歲歌仔戲天后頂光頭超過10年！　「每次露面都戴假髮」原因曝光

17小時前

朱茵被騙拍「大尺度三級片」！仙女形象一夕全毀　痛心：我被騙了

朱茵被騙拍「大尺度三級片」！仙女形象一夕全毀　痛心：我被騙了

11/9 13:21

趙露思新經紀人是「前東家CEO」！超硬背景曝光　8年前發掘她進演藝圈

趙露思新經紀人是「前東家CEO」！超硬背景曝光　8年前發掘她進演藝圈

11/9 13:09

范姜彥豐消瘦！苦熬婚變風暴　深夜孤單外食粉絲1句話他笑了

范姜彥豐消瘦！苦熬婚變風暴　深夜孤單外食粉絲1句話他笑了

8小時前

唐綺陽運勢／今年最後一次水逆來了！雙子注意睡眠 牡羊請勇敢告白

唐綺陽運勢／今年最後一次水逆來了！雙子注意睡眠 牡羊請勇敢告白

7小時前

輪椅族YTR朴偉癱瘓11年站起來了！平視望愛妻宋枝恩　實現婚前承諾

輪椅族YTR朴偉癱瘓11年站起來了！平視望愛妻宋枝恩　實現婚前承諾

11/9 12:26

泫雅發文報平安！　表演途中暈倒認「不太記得了」連三道歉

泫雅發文報平安！　表演途中暈倒認「不太記得了」連三道歉

15小時前

一粒應援途中「突捂嘴離場」疑不適　本尊親揭原因：不是沒吃飯

一粒應援途中「突捂嘴離場」疑不適　本尊親揭原因：不是沒吃飯

14小時前

泫雅表演到一半突癱軟暈倒

泫雅表演到一半突癱軟暈倒
范姜彥豐直播「喝小王秘蜜粿果綠」　陶晶瑩傻眼「對他形象扣分」

范姜彥豐直播「喝小王秘蜜粿果綠」　陶晶瑩傻眼「對他形象扣分」
趙露思宣布成立新工作室 淚曝：以為無法再當演員了

趙露思宣布成立新工作室 淚曝：以為無法再當演員了
明道張韶涵重現《天國的嫁衣》　時隔21年合體根本沒變！

明道張韶涵重現《天國的嫁衣》　時隔21年合體根本沒變！
李千娜爆哭送別顏正國　承諾：盡力守護你的家人

李千娜爆哭送別顏正國　承諾：盡力守護你的家人
劉嘉玲聽男偶像禁愛傻眼了

劉嘉玲聽男偶像禁愛傻眼了
王柏傑拍戲缺席宣傳　林柏宏傳訊催：該上班了

王柏傑拍戲缺席宣傳　林柏宏傳訊催：該上班了
歐陽妮妮想生三胎　張書豪拒絕：快樂會打折

歐陽妮妮想生三胎　張書豪拒絕：快樂會打折
蔡凡熙「自信發言」超敢說XD　沒入圍金馬笑：沾一點光

蔡凡熙「自信發言」超敢說XD　沒入圍金馬笑：沾一點光
李連杰遭傳「換最帥武僧心臟」　裸上身拍片自清：人言可畏

李連杰遭傳「換最帥武僧心臟」　裸上身拍片自清：人言可畏
明年會續約？李多慧賣關子 承諾：會繼續在台灣工作

明年會續約？李多慧賣關子 承諾：會繼續在台灣工作
Lulu下廚「出包超ㄎ一ㄤ」　陳漢典甜誇：完美老婆

Lulu下廚「出包超ㄎ一ㄤ」　陳漢典甜誇：完美老婆
姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

全智賢自爆每天「回家炫耀」姜棟元　《暴風圈》主演都同歲？互虧全笑翻

全智賢自爆每天「回家炫耀」姜棟元　《暴風圈》主演都同歲？互虧全笑翻

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」

李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」

王傳一乖乖入伍「醫生爸早知體位正常」　自豪拍《莒光園地》：退伍拍就要收錢了

王傳一乖乖入伍「醫生爸早知體位正常」　自豪拍《莒光園地》：退伍拍就要收錢了

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

《再見愛人5》李施嬅「眼睛開刀4次」　男友「私下幫她保險」完全沒說！

《再見愛人5》李施嬅「眼睛開刀4次」　男友「私下幫她保險」完全沒說！

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

【恭喜發財】男玩賓果只花50元「8星中7」爽贏2萬！

剛剛
剛剛
1分鐘前0

金曲《流言》出自屠穎！　林隆璇親揭誕生秘辛：他非常靠譜

2分鐘前0

眾藝人合照「女星被叫前排下跪拍照」！男星爽站後排　影片曝光掀眾怒

3分鐘前0

尹昭德身體狀況「直線往下掉」妻一對視就泛淚　預告：很難的決定

17分鐘前20

樂天女孩泳池照太犯規！　彭彭藍色比基尼「罕露性感」氣勢殺出重圍

1小時前41

賓賓哥提告圤智雨！控「對方手握他不雅照」勒索7位數　恐嚇內容曝光

1小時前0

《新聞女王2》收視開紅盤！佘詩曼突襲「聊天室被叫媽」當場傻眼

1小時前1

《鬼滅之刃無限城》大陸預售票房破億！「場次全紅滿座」救低迷市場

1小時前21

曾敬驊重返校園演高中生！　認「青澀懵懂難詮釋」他一看：可以說服我

2小時前20

aespa、＆TEAM傳年底上日本紅白！　成員王奕翔「台灣第7人」登台

3小時前20

白敬亭拍《難哄》壓力大！自認「不是帥哥」殺青當天：鬆了一口氣

  1. 那對夫妻妮妮突不適送醫
    18小時前4012
  2. 專訪／炎亞綸曝新動向　斷聯20年好友哭了「默認是鬼鬼」
    7小時前1825
  3. 洪榮宏「隱居豪宅」罕公開破百萬觀看！胡瓜1舉動網讚爆
    11/9 13:1512
  4. 黃立成：祝大家別被破產清算！玩幣慘賠負債4.6億
    3小時前2016
  5. 61歲歌仔戲天后頂光頭超過10年！每次露面都戴假髮
    17小時前81
  6. 朱茵被騙拍王晶三級片！劇情全是激情大尺度
    11/9 13:212010
  7. 趙露思新經紀人是「前東家CEO」！超硬背景曝光
    11/9 13:0942
  8. 范姜彥豐消瘦！深夜孤單外食
    8小時前1810
  9. 唐綺陽運勢／今年最後一次水逆來了！
    7小時前2
  10. 輪椅族YTR朴偉癱瘓11年站起來了！平視望愛妻宋枝恩
    11/9 12:26121
