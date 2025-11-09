「鷹眼」傑瑞米雷納陷性騷風波！　遭中國女導演控私發大量不雅照

記者郭以柔／綜合報導

好萊塢男星「鷹眼」傑瑞米雷納（Jeremy Renner）近日遭中國女導演周依（Yi Zhou）指控性騷擾與家暴，還多次傳送不雅照等不當行為，引起大眾關注。對此，雷納團隊的律師已發表聲明，全面否認所有控訴，並強調對方的說法「完全不真實，也不準確」。

今年54歲的傑瑞米雷納因主演奧斯卡最佳電影《危機倒數》走紅，之後加入漫威電影宇宙飾演鷹眼，成為《復仇者聯盟》中不可或缺的核心角色，他憑著神射手形象，知名度一路攀升，也累積大批影迷。

▲男星傑瑞米雷納（Jeremy Renner）憑著「鷹眼」神射手形象，知名度一路攀升，也累積大批影迷。（圖／翻攝自劇照）

[廣告]請繼續往下閱讀...

怎料，周依於6日公開爆料，表示她與傑瑞米雷納曾合作紀錄片《Chronicles of Disney》及動畫片《Stardust Future》，合作後進一步發展出曖昧關係。她稱，對方今年6月主動聯繫她，表示自己「長期單身、想認真交往」，卻再取得她的信任後，多次傳送「未經同意的露骨照片」，令她深感困擾。

▲好萊塢男星「鷹眼」傑瑞米雷納（Jeremy Renner）近日遭中國女導演周依（Yi Zhou）指控性騷擾與家暴。（圖／翻攝自IG／yizhouofficial）

此外，周依也在個人社群平台公開與男方的合照及相關影片，並標註媒體與電影公司，質疑傑瑞米雷納似乎對亞裔女性特別著迷，同時在貼文中寫道，在MeToo的新時代裡，女性應該能安心發聲，不該被噤聲或威脅。然而針對整起爭議，傑瑞米雷納團隊強調所有指稱皆「完全不準確且不真實」，並拒絕進一步回應。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

尊重身體自主權，請撥打110、113。

拒絕性騷擾，請撥打110、113。