SJ銀赫、利特驚喜來台錄影！神童跟著飛打卡「出發」　行蹤曝光

記者吳睿慈、孟育民／台北報導

南韓人氣團體Super Junior在台灣享有高知名度，他們除了專場演唱會之外，經常來台快閃、代言甚至參與節目錄製，銀赫日前接下新節目《宇宙啦啦隊》主持，9日就被直擊從韓國準備飛來台北，同行還有利特、神童，3位好兄弟一起出發，神童更開心發文「出發」，預告即將來台。

▲▼利特、神童稍早都打卡出發照 。（圖／翻攝自神童、利特IG）



緯來最新選秀節目《宇宙啦啦隊》找來SJ銀赫接下主持棒，節目於7月開始海選，日前舉辦記者會後，已經進入正式錄影期，他9日從韓國出發即將飛來台灣，值得一提的是，此趟還帶了兩位好兄弟利特、神童同行。

利特過去曾在直播上透露，自己11月初要來台灣錄影，馬上就被大批粉絲猜到應該是來錄製《宇宙啦啦隊》，稍早，他在IG搶先貼出出發照，驚喜的是，神童也同步發文在飛機上的照片，並寫下「出發」。

▲銀赫接下《宇宙啦啦隊》主持棒，帶著2位好兄弟來台錄影。（圖／翻攝自銀赫IG）



據了解，3人這趟是為節目彩排跟錄影而來，錄完節目即返韓，緊接著才會在週末再度飛來台灣，跟著大隊一起參加臺北大巨蛋的Super Show 10的演唱會。至於詳細日程為何？緯來方面對於行程保密，暫無回應。