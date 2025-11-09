ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
42歲金雞獎影帝奪視帝大滿貫！宣布休息「暫停接戲」私下有反差萌

記者黃庠棻／台北報導

雷佳音2022年演出陸劇《人世間》獲第31屆金鷹獎、第28屆白玉蘭獎與第34屆飛天獎「最佳男主角」，拿下視帝大滿貫殊榮，2024年以《第二十條》拿下第37屆電影金雞獎最佳男主角，被粉絲譽「只要有雷佳音必屬佳作」，由他與硬底子演員岳雲鵬、郭濤、竇驍、朱亞文、張天愛等共同主演的優質古裝好劇《長安的荔枝》，播出後收視不斐。

▲雷佳音主演的《長安的荔枝》獲得許多觀眾喜愛。（圖／LiTV、雷佳音工作室提供）

▲雷佳音主演的《長安的荔枝》獲得許多觀眾喜愛。（圖／LiTV、雷佳音工作室提供）

日前雷佳音接受LiTV專訪，被問到《長安的荔枝》以楊貴妃最愛的荔枝為故事主軸，私下有沒有什麼「惡魔食物」也跟楊貴妃一樣愛不釋手，他笑說「最喜歡的美食應該是烤肉和各種麵條（麵食），我喜歡接地氣的料理，我愛逛市場小攤感受傳統的人情味！」

雷佳音透露「我曾休假在家時看到一家很感興趣的餐廳，特別開車幾小時去，因為我平時也愛看美食紀錄片，工作時也愛到當地特色店家體驗，然後拍照和朋友分享，我覺得，透過食物的角度去了解當地人文是很有意思的事。」

▲雷佳音主演的《長安的荔枝》獲得許多觀眾喜愛。（圖／LiTV、雷佳音工作室提供）

▲雷佳音主演的《長安的荔枝》獲得許多觀眾喜愛。（圖／LiTV、雷佳音工作室提供）

演出三部馬伯庸的作品，包括《長安十二時辰》、《長安的荔枝》與《古董局中局》，其中《長安的荔枝》是部結合歷史背景與喜劇橋段的古裝劇，但雷佳音坦言最難的是《長安十二時辰》「這部戲共拍了八個月，感覺每天都是打戲，胳膊都是疼痛狀態，直到殺青日，動作組把我的戲服上寫了我的名字，當時覺得辛苦值得，有種被認可的成就感。」

▲雷佳音主演的《長安的荔枝》獲得許多觀眾喜愛。（圖／LiTV、雷佳音工作室提供）

▲雷佳音主演的《長安的荔枝》獲得許多觀眾喜愛。（圖／LiTV、雷佳音工作室提供）

談到《長安的荔枝》，雷佳音表示，馬伯庸老師推出的每本小說都會寄給他閱讀，因此接到邀約演出時「很自然就答應了！」聊到角色，雷佳音對角色李善德下了註解「李善德多次想放棄，每次瀕臨絕望時又會出現一線生機，情感層面上做為父親，我必須要照顧女兒，要是死了誰保護她？」

▲雷佳音主演的《長安的荔枝》獲得許多觀眾喜愛。（圖／LiTV、雷佳音工作室提供）

▲雷佳音主演的《長安的荔枝》獲得許多觀眾喜愛。（圖／LiTV、雷佳音工作室提供）

對此，雷佳音強調「這是親情驅動，就算拋下親情不談，在那個身不由己的時代，面對任務，普通人根本沒有選擇的餘地，唯一解套辦法就是先『活下去』，就算要死，也要把荔枝送到要去的地方，這是他的本能。成功不一定是功成名就，而是能在艱辛複雜的世道中，守住自己的正直職念，而李善德覺得做對的事，就是堅持他的良知。」。

在《長安的荔枝》中，許多角色演員都曾在《長安十二時辰》中和雷佳音有精采對手戲，他直言「大家基本上都是很熟悉的，比如芳生，之前在《長安十二時辰》就合作過，和呂梁老師也是，還有岳岳都是很熟稔，私下我都稱呼他為師父，和他們的益處是溝通成本比較低，對戲時確實是更放鬆、更有默契。」。

▲雷佳音主演的《長安的荔枝》獲得許多觀眾喜愛。（圖／LiTV、雷佳音工作室提供）

▲雷佳音主演的《長安的荔枝》獲得許多觀眾喜愛。（圖／LiTV、雷佳音工作室提供）

不僅如此，雷佳音也分享接演戲劇的關鍵「我接戲倒是沒有刻意要求自己，每次都要接一個和上一個差距很大的角色，也許是新角色某個點打動了我，又或者是這種角色我確實沒嘗試過就挑戰一下，主要還是順其自然地接。」

▲雷佳音主演的《長安的荔枝》獲得許多觀眾喜愛。（圖／LiTV、雷佳音工作室提供）

▲雷佳音主演的《長安的荔枝》獲得許多觀眾喜愛。（圖／LiTV、雷佳音工作室提供）

粉絲常說雷佳音身上有一種「反差萌」的親切感，戲裡角色千變萬化，戲外卻總給人踏實幽默的印象，可愛的他面對生活，將很多小新奇視為樂趣，笑說「像最近吃到了一個和臉一樣大的包子，我就覺得別厲害！」而雷佳音邀約劇本不斷，透露完成目前手上拍攝與宣傳行程後，預計會小小休假一下「暫時沒有再接工作，想趁這段時間放鬆、放鬆，從各方面去調整一下自己再出發！」

明道張韶涵重現《天國的嫁衣》　時隔21年合體根本沒變！

