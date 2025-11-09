趙露思生日會爆哭！泣不成聲「以為沒辦法再當演員了」官宣1大事

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星趙露思9日迎接27歲生日，並選在8日在成都舉辦粉絲生日音樂派對。她在舞台上激動落淚，哭到泣不成聲，流淚說著：「前兩個月的時候，我確實有我覺得我可能沒有辦法再當演員了……。」她哽咽致詞讓全場粉絲都跟著哭了。而她親口官宣新工作室成立，似乎為她未來的演藝活動開啟新的曙光。

▲趙露思8日舉行生日音樂會，在舞台上爆哭。（圖／翻攝自微博）

趙露思在生日派對上連換多套華服，但在與粉絲互動時仍忍不住情緒潰堤。她哽咽說道：「前兩個月的時候，我確實有我覺得……我可能沒有辦法在當演員了。所以今天能夠在這裡見到大家，讓我覺得……但我絕對是因為開心的，因為太難了！因為太難了！但是我想你們，還有我讓我回到這個舞台上。讓我覺得就算生病也沒有什麼大不了的，因為我還是可以繼續做我想做的事情，謝謝你們……。」

▲趙露思感謝粉絲支持，讓自己可以重回舞台。（圖／翻攝自微博）

而2025年是趙露思最艱苦的一年，高人氣的她突然病倒停拍新劇，年初發長文坦承罹患憂鬱症，並且公開與經紀公司「銀河酷娛」的糾紛，先前曾爆出她遭對方壓榨、霸凌甚至動粗的傳聞，雙方關係早已降至冰點。她更大動作註銷3000萬粉絲追蹤的個人微博，轉戰另一個社群平台小紅書。

就在趙露思與經紀公司持續膠著之際，下半年她與陳偉霆主演的時裝劇《許我耀眼》播出，且收視大飆，串流平台熱度突破都市劇的歷史紀錄，再度證明自身的收視號召力。而她8日這天工作室微博重新更新，簡介刪除了「銀河酷娛」的郵件信箱，IP位置在四川，工作室發文「這一次，我們重新出發」，被陸網解讀她似乎告別了舊東家，準備加盟新公司，而她的淚水似乎也印證了這段時期的艱辛。

▲趙露思工作室重啟，刪除經紀公司聯絡郵件信箱，被解讀是與公司告別重新出發。（圖／翻攝自微博）

部分網友推測她將簽入「虎鯨文娛」，而趙露思方此次並未急著否認，與以往對於傳言會迅速闢謠的態度大不相同，格外令人好奇「沉默」是否代表默認。

