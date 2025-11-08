《全明星》女星「這週已經去5次醫院」！身體亮紅燈：比預期嚴重

記者潘慧中／綜合報導

房思瑜形象陽光甜美，之前因為在節目《全明星運動會2》的亮眼表現，獲得不少觀眾喜愛。沒想到，她7日突然在社群網站透露，「這週已經去了五次醫院」，桌上擺了一堆藥袋，讓許多粉絲都相當擔心。

▲房思瑜這個禮拜已經去了5次醫院。（圖／翻攝自Instagram／serenahouse）



房思瑜8日在Instagram限時動態坦言，自己出現蕁麻疹的狀況，而且「這次比預期嚴重」，她懷疑可能與天氣變化、壓力或過敏有關，「也有可能是上週很多事情累積在一起」，後來已火速接受抽血檢查。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼房思瑜這次蕁麻疹的狀況比較嚴重。（圖／翻攝自Instagram／serenahouse）



房思瑜也感性地向各界表達感謝，她透露收到許多朋友分享自身經驗，「（蕁麻疹）突然出現又突然消失，晚上很不舒服等等，謝謝經驗分享～」，這些鼓勵讓她能更勇敢地面對療程。

▲房思瑜目前已有好轉。（圖／翻攝自Instagram／serenahouse）



除了吃藥與多休息外，房思瑜笑說自己還特別開了「藥方」給自己，那就是「追劇、看書、煮好吃的料理」，目前身體狀況已有好轉，「再次謝謝大家的關心都收到了。」