林隆璇愛兒突緊急動刀！　「頭驚現血塊腫脹」瞞家人神隱

記者翁子涵／台北報導

金馬影后陸小芬睽違24年回歸小螢幕，主演《接住流星的人》劇情一開播便引起熱烈討論，製作人王重正為了讓劇中情感更深刻落地，特別邀請創作才子歌手林亭翰擔任主題曲創作，打造的同名歌曲《接住流星的人》，以溫暖卻堅韌的旋律承接劇中情感層次，連影后陸小芬聽完歌曲後，都感動地表示：「這首歌非常貼近角色的靈魂，賞識這位年輕才子。」

歌手林亭翰表示，當時接到導演王重正邀請時，內心其實相當掙扎，他坦言自己過去多創作以戀愛、心境為主的歌曲，較少接觸以「家庭議題」為核心的作品，而《接住流星的人》直面的是許多人不敢面對的傷口：原生家庭的裂痕、情感的匱乏、沒有說出口的愛與遺憾。

日前林亭翰在IG分享頭部受傷，經過開刀後已經恢復許多。林亭翰說：「因打籃球時與人頭撞頭而受傷，導致頭部腫脹得非常大。自己還開車回家，但傷勢越腫越大，於是趕緊去急診處理，他嘗試了兩週的冷熱敷等處理方式，但最終因為有血塊凝固，仍必須進行開刀手術拿出血塊。」

林亭翰「報喜不報憂」的個性，考量不願家人擔心，因為傷勢太嚴重，甚至神隱一個禮拜不見家人。經歷這次意外後，他坦言現在對打籃球有一點怕，因此偏向選擇羽毛球等較不會有肢體接觸的運動。

