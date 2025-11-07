資深女星控國際影展黑箱　辛芷蕾被酸「影后沒含金量」本尊霸氣回擊

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸女星辛芷蕾在今年憑藉電影《日掛中天》，奪得第82屆威尼斯影展最佳女演員獎，成為威尼斯影展第三位華人影后。然而，她7日因資深女星郝蕾的發言被無辜掃射，對此，辛芷蕾也正面作出回應，表示：「獎盃我會好好收著，然後放下它，繼續往前走。」

▲辛芷蕾今年在威尼斯影展封后。（圖／翻攝自微博／辛芷蕾）

郝蕾7日被流出微信朋友圈的發文，截圖中，她氣憤指控國際影展黑箱，直接點名《路邊野餐》導演畢贛用錢買了個徒增的獎，而且還臨時到只有獎狀、沒有獎盃，「多孫子啊法國人？既然拿了錢，做個獎盃能花多少錢呢？給了一張紙，不給獎盃，不打了金棕櫚的臉嗎？比諾什（茱麗葉畢諾許，Juliette Binoche）不是把自己的臉扇（搧）腫了嗎？」

另外，郝蕾還提到威尼斯影展和白百何的東京影展風波，直言：「威尼斯憑藉一個女演員扯頭髮，就可以得影后，這個影后還有含金量嗎？今天幾個名不見經傳的女性玩轉了東京電影節，所謂老登（意指老而不尊的人）也可男可女，所謂權利（力）只是腦中意識。藝術良心很難擁有，小人之心比比皆是！」

▲▼郝蕾被流出朋友圈內容。（圖／翻攝自微博）

對此，被郝蕾影射「影后沒有含金量」的得獎者辛芷蕾，7日發文表示，她對於能在威尼斯影展拿獎感到非常開心，也很「清醒」，深知獎項不只屬於自己，更該歸功整個團隊，以及相信好故事的人。

關於郝蕾說她靠「扯頭髮」拿獎，辛芷蕾表示：「它只是整部作品和角色表達的一小部分。評價一個表演，就像評價一個人，看片段不如看全貌。」認為外界若因爭議，願意去了解作品的全貌，她反而覺得是件好事。

辛芷蕾也針對「獎項可以靠運作」一事做出回應，她一連反問說：「我真的不知道到底是誰來運作？該跟誰運作？拿錢運作嗎？還是什麼資本置換？可以運作的話，為什麼要14年才給我運作了一個威尼斯的影后？為什麼要給我運作而不是別人呢？」強調自己真的不知道有何內幕，「但我選擇相信簡單一點的事情：相信評委們是真的被表演打動，相信電影藝術本身有它的純粹。」

辛芷蕾認為，中國從不缺少優秀的演員，缺的是讓演員發光的故事，「我見過太多才華橫溢的同行，只差一個機會。所以每當有華語面孔在國際上被看到，我都會由衷的高興。」她也感謝願意走進電影院欣賞作品的觀眾，「觀眾的認可，才是我最珍貴的獎盃。」

▲辛芷蕾回應。（圖／翻攝自微博／辛芷蕾）