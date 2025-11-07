美女歌手竟是飛鳥涼女兒！　圓夢來台開唱：不可思議

記者蔡琛儀／台北報導

日本歌手ASKA飛鳥涼去年來台開唱，當時登上台北演唱會舞台的日本女歌手宮﨑薰就是飛鳥涼的女兒，這次她將於12月20日在台北河岸留言西門紅樓展演館開唱，這也是她首度以個人名義在亞洲開唱，她興奮表示：「能在我最喜歡的耶誕節時期於台灣舉辦演出，至今仍覺得不可思議。」

▲ ASKA 飛鳥涼之女宮﨑薰首度亞洲開唱 。（圖／Welcome Music、摘自KAORU MIYAZAKI IG）

宮﨑薰2023年曾在「ASKA featuring DAVID FOSTER PREMIUM CONCERT 2023」以翻唱席琳狄翁神曲〈To Love You More〉驚豔全場，2025年3月又作為特別嘉賓登上「ASKA CONCERT TOUR 2025 WHO is ASKA!? in TAIPEI」。日前她在電台節目中邀請父親驚喜現身，兩人久違同框的畫面引發話題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

已經在日本大阪、京都、岡山、広島、福岡、愛媛、愛知、宮城演出的她，本週五（7日）將在東京為日本巡迴畫下完美句點。對於今年能再次造訪台北，宮﨑薰表示先前就曾許願「總覺得有天能在台灣開唱就好了……」，曾在IG翻唱韋禮安〈如果可以〉大獲好評的她，沒想到第一次在台北舉辦個人專場，而且還在自己最喜歡的耶誕節，「沒想到這麼快就成真，連我自己都難以置信！」

▲宮﨑薰。（圖／Welcome Music、摘自KAORU MIYAZAKI IG）

她同時也喊話：「能親自去見台灣的大家，我已經開始期待那一刻。也希望一直支持我的朋友們，能一起見證這個特別的瞬間。」演唱會將於12月20日晚間6點在台北河岸留言西門紅樓展演館舉行，門票已開賣，詳洽KKTIX 及全家便利商店FamiPort。