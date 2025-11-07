ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

爆熱戀章廣辰！9m88直球開嗆
「立冬」4生肖遇冷運勢越強
辣妹當眾嗲聲「狂撩舒子晨老公」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

粿粿 范姜彥豐 孫情 周杰倫 昆凌 黃明志 夏如芝 張捷

美女歌手竟是飛鳥涼女兒！　圓夢來台開唱：不可思議

記者蔡琛儀／台北報導

日本歌手ASKA飛鳥涼去年來台開唱，當時登上台北演唱會舞台的日本女歌手宮﨑薰就是飛鳥涼的女兒，這次她將於12月20日在台北河岸留言西門紅樓展演館開唱，這也是她首度以個人名義在亞洲開唱，她興奮表示：「能在我最喜歡的耶誕節時期於台灣舉辦演出，至今仍覺得不可思議。」

▲▼ ASKA 飛鳥涼之女宮﨑薰首度亞洲開唱 。（圖／Welcome Music、摘自KAORU MIYAZAKI IG）

▲ ASKA 飛鳥涼之女宮﨑薰首度亞洲開唱 。（圖／Welcome Music、摘自KAORU MIYAZAKI IG）

宮﨑薰2023年曾在「ASKA featuring DAVID FOSTER PREMIUM CONCERT 2023」以翻唱席琳狄翁神曲〈To Love You More〉驚豔全場，2025年3月又作為特別嘉賓登上「ASKA CONCERT TOUR 2025 WHO is ASKA!? in TAIPEI」。日前她在電台節目中邀請父親驚喜現身，兩人久違同框的畫面引發話題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

已經在日本大阪、京都、岡山、広島、福岡、愛媛、愛知、宮城演出的她，本週五（7日）將在東京為日本巡迴畫下完美句點。對於今年能再次造訪台北，宮﨑薰表示先前就曾許願「總覺得有天能在台灣開唱就好了……」，曾在IG翻唱韋禮安〈如果可以〉大獲好評的她，沒想到第一次在台北舉辦個人專場，而且還在自己最喜歡的耶誕節，「沒想到這麼快就成真，連我自己都難以置信！」

▲▼ ASKA 飛鳥涼之女宮﨑薰首度亞洲開唱 。（圖／Welcome Music、摘自KAORU MIYAZAKI IG）

▲宮﨑薰。（圖／Welcome Music、摘自KAORU MIYAZAKI IG）

她同時也喊話：「能親自去見台灣的大家，我已經開始期待那一刻。也希望一直支持我的朋友們，能一起見證這個特別的瞬間。」演唱會將於12月20日晚間6點在台北河岸留言西門紅樓展演館舉行，門票已開賣，詳洽KKTIX 及全家便利商店FamiPort。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

飛鳥涼宮﨑薰

推薦閱讀

樂天女神認了已分手！男友驚見「她寫真照被兄弟看光」氣炸：裸露不太好

樂天女神認了已分手！男友驚見「她寫真照被兄弟看光」氣炸：裸露不太好

8小時前

才爆「熱戀玖壹壹春風」　郭書瑤露面了...認他霸氣承諾：我照顧你

才爆「熱戀玖壹壹春風」　郭書瑤露面了...認他霸氣承諾：我照顧你

5小時前

粿粿昔「控訴范姜脾氣硬」　片段被挖：沒錯絕對不道歉

粿粿昔「控訴范姜脾氣硬」　片段被挖：沒錯絕對不道歉

20小時前

快訊／烏克蘭女星佳娜生了！祖雄「上空抱二兒子」：歡迎你的到來

快訊／烏克蘭女星佳娜生了！祖雄「上空抱二兒子」：歡迎你的到來

11小時前

陶晶瑩批粿王公然偷情「吃人夠夠」！　見同遊片震驚：真的很刺激人

陶晶瑩批粿王公然偷情「吃人夠夠」！　見同遊片震驚：真的很刺激人

3小時前

「醫界王陽明」爆3年婚變神隱中！被抓包上線1舉動…網驚：默認了嗎

「醫界王陽明」爆3年婚變神隱中！被抓包上線1舉動…網驚：默認了嗎

12小時前

獨家／第一位在韓發片的華語歌手是他　紅到買13間房...卻被禁上電視N次

獨家／第一位在韓發片的華語歌手是他　紅到買13間房...卻被禁上電視N次

11/5 22:57

黃明志私下約妹話術被挖！來台約砲AV女優　「4正妹網紅」證詞一次看

黃明志私下約妹話術被挖！來台約砲AV女優　「4正妹網紅」證詞一次看

11/6 09:38

周杰倫發文慶出道25周年　昆凌「放閃留言」提醒1事笑翻網

周杰倫發文慶出道25周年　昆凌「放閃留言」提醒1事笑翻網

20小時前

何妤玟中空逛曼谷！解放細肩帶「低胸包不住上圍」事業線全被拍

何妤玟中空逛曼谷！解放細肩帶「低胸包不住上圍」事業線全被拍

4小時前

林志玲「看小S走出來就哭了」 　哽咽曝私下打氣訊息：被妳罵覺得好甜蜜！

林志玲「看小S走出來就哭了」 　哽咽曝私下打氣訊息：被妳罵覺得好甜蜜！

3小時前

〈雙人枕頭〉作曲人張錦華驚傳過世！　大咖天后悲痛現身靈堂悼念

〈雙人枕頭〉作曲人張錦華驚傳過世！　大咖天后悲痛現身靈堂悼念

20小時前

熱門影音

Lulu下廚「出包超ㄎ一ㄤ」　陳漢典甜誇：完美老婆

Lulu下廚「出包超ㄎ一ㄤ」　陳漢典甜誇：完美老婆
郭源元跟王子玩過狼人殺　淡定看粿王「Threads很好看」

郭源元跟王子玩過狼人殺　淡定看粿王「Threads很好看」
王心凌跟記者寒暄：看你們不行XD　回應與吳克群只是好友

王心凌跟記者寒暄：看你們不行XD　回應與吳克群只是好友
李連杰遭傳「換最帥武僧心臟」　裸上身拍片自清：人言可畏

李連杰遭傳「換最帥武僧心臟」　裸上身拍片自清：人言可畏
薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場
小S女兒Lily看媽媽得獎：以她為榮　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵

小S女兒Lily看媽媽得獎：以她為榮　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵
當你直播連線到始源 但0人相信你...

當你直播連線到始源 但0人相信你...
馮德倫表白舒淇：我以妳為傲　自嘲在家「遭老婆家暴」

馮德倫表白舒淇：我以妳為傲　自嘲在家「遭老婆家暴」
45歲明道再跳〈迷魂計〉　「初代霸總」單均昊回來了

45歲明道再跳〈迷魂計〉　「初代霸總」單均昊回來了
粉絲大喊GD＂龍哥＂　他躺下來然後就卡住了XDD

粉絲大喊GD＂龍哥＂　他躺下來然後就卡住了XDD
潘若迪照顧沈玉琳不離不棄　保母阿蓮只有他找得到XD

潘若迪照顧沈玉琳不離不棄　保母阿蓮只有他找得到XD
曹佑寧被問「粿王」尬笑　旁阻擋:不要給那個人版面

曹佑寧被問「粿王」尬笑　旁阻擋:不要給那個人版面
黃明志延扣7天變6天！　關鍵原因曝…律師首回應抗辯過程

黃明志延扣7天變6天！　關鍵原因曝…律師首回應抗辯過程

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

王心凌開唱怕時差：花～～Zzzz　和好友爆熱戀「有親密伴侶」

王心凌開唱怕時差：花～～Zzzz　和好友爆熱戀「有親密伴侶」

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

黃明志曾合作黃明志.謝侑芯　看到命案很震驚：太可怕了

黃明志曾合作黃明志.謝侑芯　看到命案很震驚：太可怕了

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

看更多

媽媽走後...失智父「一行為懷念她」　苗可麗崩潰爆哭：能陪他多幸福

即時新聞

剛剛
剛剛
14分鐘前0

凱蒂佩芮新歌認情變！ 　歌詞吐心聲「OK繃貼滿破碎的心」：曾說服自己你會改

59分鐘前52

Andy「被家寧媽告2罪獲不起訴」！　本人發聲：真實總將會發光

1小時前10

資深女星控國際影展黑箱　辛芷蕾被酸「影后沒含金量」本尊霸氣回擊

1小時前23

陳零九副業全沒了！　5年潮牌宣布收攤「曾創年收千萬驚人業績」

2小時前54

陳漢典、Lulu登記結婚「緊張到忘記住址」　歪頭照被打槍退貨超糗　

2小時前20

美女歌手竟是飛鳥涼女兒！　圓夢來台開唱：不可思議

2小時前0

SOMI個人美妝品牌遭警方調查！　「設計出包」火速道歉回收

3小時前0

黃明志女友不離不棄　黃小柔黃國倫力勸「快閃」

3小時前63

林志玲「看小S走出來就哭了」 　哽咽曝私下打氣訊息：被妳罵覺得好甜蜜！

3小時前20

MV製片爆黃明志黑料掀討論　發聲道歉：不是要攻擊任何人

讀者迴響

熱門新聞

  1. 樂天女神認了已分手！
    8小時前3020
  2. 才爆熱戀春風　郭書瑤回應認他承諾：我照顧你
    5小時前3022
  3. 粿粿昔「控訴范姜脾氣硬」　片段被挖：
    20小時前2639
  4. 快訊／烏克蘭女星佳娜生了！
    11小時前369
  5. 陶晶瑩批粿王公然偷情「吃人夠夠」！
    3小時前3616
  6. 「醫界王陽明」爆3年婚變神隱中！
    12小時前1213
  7. 獨／第一位在韓發片的華語歌手是他！　卻被禁上電視N次
    11/5 22:57167
  8. 黃明志私下約妹話術被挖！來台約砲AV女優
    11/6 09:382016
  9. 周杰倫慶出道25周年　昆凌放閃留言提醒1事笑翻網
    20小時前181
  10. 何妤玟中空逛曼谷！
    4小時前611
ETtoday星光雲

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合