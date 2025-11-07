被爆和章廣辰10年好友變情人！ 9m88直球嗆「寫什麼假新聞」　公開喊話徵男友

記者蕭采薇／台北報導

歌手9m88演而優則唱，而她出道以來就是緋聞絕緣體，近來卻傳出與10年好友章廣辰友情昇華成愛情，還被目擊在周興哲演唱會上親密互動。不過7日9m88為電影《大濛》宣傳時直接否認戀情，她說：「當然不是真的囉，在寫什麼假新聞！我現在公開徵男友！」

▲《大濛》演員（左起）9m88、方郁婷、柯煒林。（圖／記者許靖騏攝）

9m88自稱單身超過3年，她與章廣辰是10年好友，卻被爆進化成愛情。她近日跨足電影圈，在《大濛》演出歌女，是女主角方郁婷的姊姊，在片中勇敢追愛，為心上人遠走天涯。被問到現實中是否也感情甜蜜，9m88直球回應：「當然不是真的囉！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

9m88說：「我現在公開徵男友，希望媒體大大們幫我找個合適的男朋友，如果有男生朝我方向走來，請通知我一下，趕快來找我！」巧妙用自己的歌名回應。不過這答案也嚇到一旁的柯煒林，還八卦的說：「真的（是假的）喔？」

▲《大濛》（左起）監製葉如芬、9m88、方郁婷、柯煒林、導演陳玉勳。（圖／記者許靖騏攝）



《大濛》為了還原當時的場景，在鹽水「岸內影視基地」神還原台北榮町商圈繁榮景況。演員們踏進片場都不斷驚呼，方郁婷說：「哇！好多人，還有牛車耶。」9m88也四處探索，在一輛三輪車上尋獲自己被AI換頭的歌舞女郎海報，笑說：「這個臉P得很好誒！」讚嘆美術組的細膩用心，讓他們有一秒穿越時空的錯覺。