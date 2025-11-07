ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

爆熱戀章廣辰！9m88直球開嗆
「立冬」4生肖遇冷運勢越強
辣妹當眾嗲聲「狂撩舒子晨老公」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

粿粿 范姜彥豐 孫情 周杰倫 昆凌 黃明志 夏如芝 張捷

被爆和章廣辰10年好友變情人！ 9m88直球嗆「寫什麼假新聞」　公開喊話徵男友

記者蕭采薇／台北報導

歌手9m88演而優則唱，而她出道以來就是緋聞絕緣體，近來卻傳出與10年好友章廣辰友情昇華成愛情，還被目擊在周興哲演唱會上親密互動。不過7日9m88為電影《大濛》宣傳時直接否認戀情，她說：「當然不是真的囉，在寫什麼假新聞！我現在公開徵男友！」

▲《大濛》導演陳玉勳、監製李烈、葉如芬、演員柯煒林、方郁婷、9m88。（圖／記者許靖騏攝）

▲《大濛》演員（左起）9m88、方郁婷、柯煒林。（圖／記者許靖騏攝）

9m88自稱單身超過3年，她與章廣辰是10年好友，卻被爆進化成愛情。她近日跨足電影圈，在《大濛》演出歌女，是女主角方郁婷的姊姊，在片中勇敢追愛，為心上人遠走天涯。被問到現實中是否也感情甜蜜，9m88直球回應：「當然不是真的囉！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

9m88說：「我現在公開徵男友，希望媒體大大們幫我找個合適的男朋友，如果有男生朝我方向走來，請通知我一下，趕快來找我！」巧妙用自己的歌名回應。不過這答案也嚇到一旁的柯煒林，還八卦的說：「真的（是假的）喔？」

▲《大濛》導演陳玉勳、監製李烈、葉如芬、演員柯煒林、方郁婷、9m88。（圖／記者許靖騏攝）

▲《大濛》（左起）監製葉如芬、9m88、方郁婷、柯煒林、導演陳玉勳。（圖／記者許靖騏攝）

《大濛》為了還原當時的場景，在鹽水「岸內影視基地」神還原台北榮町商圈繁榮景況。演員們踏進片場都不斷驚呼，方郁婷說：「哇！好多人，還有牛車耶。」9m88也四處探索，在一輛三輪車上尋獲自己被AI換頭的歌舞女郎海報，笑說：「這個臉P得很好誒！」讚嘆美術組的細膩用心，讓他們有一秒穿越時空的錯覺。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

大濛方郁婷柯煒林9ｍ88曾敬驊陳玉勳

推薦閱讀

樂天女神認了已分手！男友驚見「她寫真照被兄弟看光」氣炸：裸露不太好

樂天女神認了已分手！男友驚見「她寫真照被兄弟看光」氣炸：裸露不太好

6小時前

才爆「熱戀玖壹壹春風」　郭書瑤露面了...認他霸氣承諾：我照顧你

才爆「熱戀玖壹壹春風」　郭書瑤露面了...認他霸氣承諾：我照顧你

2小時前

粿粿昔「控訴范姜脾氣硬」　片段被挖：沒錯絕對不道歉

粿粿昔「控訴范姜脾氣硬」　片段被挖：沒錯絕對不道歉

17小時前

快訊／烏克蘭女星佳娜生了！祖雄「上空抱二兒子」：歡迎你的到來

快訊／烏克蘭女星佳娜生了！祖雄「上空抱二兒子」：歡迎你的到來

8小時前

「醫界王陽明」爆3年婚變神隱中！被抓包上線1舉動…網驚：默認了嗎

「醫界王陽明」爆3年婚變神隱中！被抓包上線1舉動…網驚：默認了嗎

9小時前

獨家／第一位在韓發片的華語歌手是他　紅到買13間房...卻被禁上電視N次

獨家／第一位在韓發片的華語歌手是他　紅到買13間房...卻被禁上電視N次

11/5 22:57

周杰倫發文慶出道25周年　昆凌「放閃留言」提醒1事笑翻網

周杰倫發文慶出道25周年　昆凌「放閃留言」提醒1事笑翻網

17小時前

黃明志私下約妹話術被挖！來台約砲AV女優　「4正妹網紅」證詞一次看

黃明志私下約妹話術被挖！來台約砲AV女優　「4正妹網紅」證詞一次看

11/6 09:38

〈雙人枕頭〉作曲人張錦華驚傳過世！　大咖天后悲痛現身靈堂悼念

〈雙人枕頭〉作曲人張錦華驚傳過世！　大咖天后悲痛現身靈堂悼念

17小時前

夏如芝被酸「講話怪怪的」　張捷霸氣護妻：我很幸運！

夏如芝被酸「講話怪怪的」　張捷霸氣護妻：我很幸運！

18小時前

辣妹「當眾嗲聲狂撩舒子晨老公」！她冷眼看到最後…一招反擊秒KO

辣妹「當眾嗲聲狂撩舒子晨老公」！她冷眼看到最後…一招反擊秒KO

3小時前

《棒棒堂》男星出道前遭對手盯上　「黑道用槍逼退出」他反應超勇

《棒棒堂》男星出道前遭對手盯上　「黑道用槍逼退出」他反應超勇

16小時前

熱門影音

Lulu下廚「出包超ㄎ一ㄤ」　陳漢典甜誇：完美老婆

Lulu下廚「出包超ㄎ一ㄤ」　陳漢典甜誇：完美老婆
郭源元跟王子玩過狼人殺　淡定看粿王「Threads很好看」

郭源元跟王子玩過狼人殺　淡定看粿王「Threads很好看」
王心凌跟記者寒暄：看你們不行XD　回應與吳克群只是好友

王心凌跟記者寒暄：看你們不行XD　回應與吳克群只是好友
李連杰遭傳「換最帥武僧心臟」　裸上身拍片自清：人言可畏

李連杰遭傳「換最帥武僧心臟」　裸上身拍片自清：人言可畏
薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場
小S女兒Lily看媽媽得獎：以她為榮　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵

小S女兒Lily看媽媽得獎：以她為榮　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵
當你直播連線到始源 但0人相信你...

當你直播連線到始源 但0人相信你...
馮德倫表白舒淇：我以妳為傲　自嘲在家「遭老婆家暴」

馮德倫表白舒淇：我以妳為傲　自嘲在家「遭老婆家暴」
45歲明道再跳〈迷魂計〉　「初代霸總」單均昊回來了

45歲明道再跳〈迷魂計〉　「初代霸總」單均昊回來了
粉絲大喊GD＂龍哥＂　他躺下來然後就卡住了XDD

粉絲大喊GD＂龍哥＂　他躺下來然後就卡住了XDD
潘若迪照顧沈玉琳不離不棄　保母阿蓮只有他找得到XD

潘若迪照顧沈玉琳不離不棄　保母阿蓮只有他找得到XD
曹佑寧被問「粿王」尬笑　旁阻擋:不要給那個人版面

曹佑寧被問「粿王」尬笑　旁阻擋:不要給那個人版面
黃明志延扣7天變6天！　關鍵原因曝…律師首回應抗辯過程

黃明志延扣7天變6天！　關鍵原因曝…律師首回應抗辯過程

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

王心凌開唱怕時差：花～～Zzzz　和好友爆熱戀「有親密伴侶」

王心凌開唱怕時差：花～～Zzzz　和好友爆熱戀「有親密伴侶」

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

黃明志曾合作黃明志.謝侑芯　看到命案很震驚：太可怕了

黃明志曾合作黃明志.謝侑芯　看到命案很震驚：太可怕了

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

看更多

歐陽妮妮想生三胎　張書豪拒絕：快樂會打折

即時新聞

剛剛
剛剛
7分鐘前0

SOMI個人美妝品牌遭警方調查！　「設計出包」火速道歉回收

27分鐘前0

黃明志女友不離不棄　黃小柔黃國倫力勸「快閃」

30分鐘前41

林志玲「看小S走出來就哭了」 　哽咽曝私下打氣訊息：被妳罵覺得好甜蜜！

33分鐘前0

MV製片爆黃明志黑料掀討論　發聲道歉：不是要攻擊任何人

49分鐘前0

黃國倫寇乃馨兩億豪宅落成　地方大自爆「上廁所要走一陣子」

51分鐘前30

李多慧買車預算變成捐款　離買車漸行漸遠「要更努力賺錢」

51分鐘前0

這是什麼夢幻聯動！佐藤健驚喜同框許光漢　兩大男神私下合體約吃鍋

55分鐘前0

aespa快閃店來了！　「限定展區」內容搶先曝光

1小時前118

陶晶瑩批粿王公然偷情「吃人夠夠」！　見同遊片震驚：真的很刺激人

1小時前18

何妤玟中空逛曼谷！解放細肩帶「低胸包不住上圍」事業線全被拍

讀者迴響

熱門新聞

  1. 樂天女神認了已分手！
    6小時前3020
  2. 才爆熱戀春風　郭書瑤回應認他承諾：我照顧你
    2小時前2419
  3. 粿粿昔「控訴范姜脾氣硬」　片段被挖：
    17小時前2639
  4. 快訊／烏克蘭女星佳娜生了！
    8小時前369
  5. 「醫界王陽明」爆3年婚變神隱中！
    9小時前1213
  6. 獨／第一位在韓發片的華語歌手是他！　卻被禁上電視N次
    11/5 22:57167
  7. 周杰倫慶出道25周年　昆凌放閃留言提醒1事笑翻網
    17小時前161
  8. 黃明志私下約妹話術被挖！來台約砲AV女優
    11/6 09:382016
  9. 〈雙人枕頭〉張錦華驚傳過世！　大咖天后現身靈堂
    17小時前162
  10. 夏如芝被酸「講話怪怪的」張捷霸氣護妻
    18小時前84
ETtoday星光雲

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合