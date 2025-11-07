19歲男偶像「偷闖女生浴池」！待10分鐘遭警被逮捕　公司火大開鍘

記者田暐瑋／綜合報導

日本6人王子系偶像男團「9bic」於2019年成軍，深受粉絲喜愛，團員佐佐木大河近日卻因偷闖入飯店的女性浴池，遭到開除，並以侵入建築物罪名逮捕。

9bic於11月3日在鳥取市舉行演出，活動結束後，19歲的佐佐木大河在當晚10時53分至11時2分之間，偷偷進入飯店的女性浴池停留約10分鐘，員工於10點半左右發現異狀報警，警方透過監視器畫面確認佐佐木大河為嫌疑人，並以侵入建築物罪名逮捕。

▲佐佐木大河被逮。（圖／翻攝自日網）



經紀公司11月6日發表聲明，表示因佐佐木大河的行為違反團隊規範，決定立即解除其合約並將其踢出團體，同時宣布取消原定於11月15日開始的兩場演出，並開放全額退款，團體將改為五人體制進行後續活動，事件發生後，9bic成員公開表達對佐佐木大河行為的不滿及遺憾。

團員椚三波斗在聲明中表示：「這份情緒很難用言詞表達，我感到非常悲傷、懊悔，以及難以釋放的憤怒。」他強調團隊會努力重新振作，以五人體制繼續前行，並懇請粉絲給予支持，經紀公司也承諾將加強管理，避免類似事件再次發生。

