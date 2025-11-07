ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
周杰倫慶出道25周年！昆凌留言放閃
超玻璃心的三大星座！
鄭敬淏練舞「指甲脫落」不敢跟秀英說
裘莉赴烏克蘭行程爆插曲　司機被徵兵單位帶走

▲外傳裘莉親自到徵兵辦公室了解隨行人員狀況，未干涉官方程序。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

知名好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）日前無預警前往烏克蘭進行人道探訪，造訪前線城市赫爾松（Kherson）多家醫療機構，不過卻發生突發插曲，其隨行團隊中一名司機因為具預備役軍人身份，被當地徵兵單位當場帶走，事件引發外界廣泛關注。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲安潔莉娜裘莉身穿防彈背心現身烏克蘭赫爾松，探訪當地婦幼醫療機構。（圖／翻攝自X，@AadiAchint）

網路上流出影片顯示，裘莉當日身穿防彈背心與頭盔，在醫院區與民眾互動，並一度親自現身徵兵辦協調，但據烏國通訊社UNIAN報導，她與團隊並未介入徵兵決策，僅了解狀況後續完成探訪行程。

根據《Politico》與烏克蘭多家媒體報導，裘莉於本週二（5日）抵達赫爾松，探訪婦幼醫院與戰區兒童，行程全程保密，未事前通報烏克蘭政府或軍方，引起部分行政單位不滿。烏國官員表示，裘莉並未申請訪問許可，導致隨行人員與當地徵兵辦公室發生「一定程度的衝突」。

據了解，事件發生在尼古拉耶夫州（Mykolaiv）某檢查站。據悉，該名司機為1992年出生的烏克蘭籍男子，具有後備軍官身分，但未持有效動員豁免文件，當場被要求前往徵兵辦公室接受再訓練。當地軍方人員向《Politico》證實此事，但未明確表示是否立即徵召該名男子入伍，或僅要求其稍後報到服役。

截至目前，裘莉本人並未針對此次突發事件發表任何回應。裘莉此次是自2022年俄烏戰爭爆發以來第二度訪烏。她先前以聯合國兒童基金會親善大使、聯合國難民署特使等身份長期參與全球人道工作，曾於2022年4月造訪利維夫（Lviv），慰問受戰爭影響的民眾。

▲裘莉車隊在尼古拉耶夫州檢查哨遭攔，隨行司機因無豁免證明遭帶走。（圖／翻攝自X，@nexta_tv）

太子集團幹部豪奢生活曝！每月百萬包養酒店妹　1年1次遊艇趴選妃
獨／和平大苑黑歷史曝！瘋狂粉絲自稱「周杰倫朋友」　一路進天王家中自拍
