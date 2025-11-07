快訊／烏克蘭女星佳娜生了！祖雄「上空抱二兒子」：歡迎你的到來

記者潘慧中／綜合報導

馬來西亞男星祖雄2023年宣布與烏克蘭女星佳娜結婚，育有一個1歲女兒之外，他7日清晨在社群網站興奮證實，老婆已平安產下二寶，「歡迎你，季季。」

▲▼佳娜和祖雄7日早晨迎來二寶。



祖雄7日早晨迎來人生中又一個喜悅時刻，他在社群網站開心宣布二兒子「季季」誕生啦，「11月7日早晨，二兒子『季季』順利報到！媽媽很勇敢，爸爸很感動，內內也即將升格成姊姊啦。」短短幾句話就流露出滿滿的幸福與感動。

▲▼祖雄神情難掩喜悅。



祖雄也感性地向外界表達感謝，對一路以來關心他與家人的粉絲及朋友致上謝意，「謝謝大家一路以來的祝福與關心，接下來我們就是『一家四口』的新旅程。」他對於新生命的到來充滿期待，「歡迎你，季季，你的到來一定會讓我們的家庭更精彩！」

▲佳娜和祖雄6日就去醫院待產。



事實上，佳娜與祖雄6日下午便出發去醫院，有趣的是，拉著3個行李箱的夫妻倆都被以為是要出國度假，「結果其實是去待產」，她還笑說行李箱裡幾乎都是老公的東西，「也太誇張了吧！」