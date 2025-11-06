王子慘遭公司封殺切割！　經紀人發聲「浪費社會資源」後續處理曝光

記者孟育民／台北報導

藝人王子（邱勝翊）被范姜彥豐指控跟粿粿發生婚外情，遭到對方求償1200萬，公司3日宣布全面停工，他4日晚間二度發出道歉聲明。不過外傳喜鵲娛樂火速切割並暫停王子所有的演藝工作，是因對高層對王子變小王相當震怒，因此採不介入、不出面的方式，讓他自己承擔過錯。對此，經紀人回應了。





▲王子慘遭經紀公司切割。（圖／翻攝自Instagram／meigo.c）

王子經紀人表示，「公司沒有不回應，已正式發過兩則聲明，目前因為充斥假訊息，若來一個回一個，屬浪費社會資源」，並強調公司停止藝人所有工作安排，請藝人面對及反省，所有後續，交給律師團隊。

▲粿粿、范姜彥豐。（圖／翻攝自IG）

王子因為不倫人妻粿粿，形象一落千丈，連同活動、代言都被取消。他4日二度發聲道歉，文中一開頭便寫下：「對不起，錯就是錯，沒有任何理由跟藉口」，接著坦承自己在女方婚姻狀態尚存續的情況下，做出了不好的⾏為，並再次向范姜彥豐與粿粿道歉。

王子在文中透露，自己從⼀開始到現在都是真⼼⾯對，早在事件曝光前，就已親⾃向范姜彥豐當面鞠躬道歉，並多次商討賠償⾦額。他強調，自己沒有逃避協商，每次都是誠⼼誠意、毫無保留地全⼒配合溝通，「非常對不起，我這份道歉不夠即時。」