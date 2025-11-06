野生男神自爆超市出糗！二宮和也「道歉文」破千萬觀看…日網笑翻

記者陳芊秀／綜合報導

日本天團「嵐」成員二宮和也開設X帳號，時常分享生活點滴吸引245萬粉絲追蹤。他昨日（5）發文分享了一件在超市發生的糗事，沒想到不到一天時間觀看次數超過千萬。

▲二宮和也分享超市買東西的糗事，觀看數破千萬。（圖／翻攝自X）

二宮和也表示，因為在超市裡找不到某樣商品而感到焦急，情急之下竟問起了超市裡的顧客：「〇〇（商品）在哪裡呢？」結果，他馬上就被對方認出來，這位顧客還親切地對他說：「請加油！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

而二宮和也下意識回答：「我正在努力！」但他事後回神才驚覺，對方的加油「絕對是對於我演藝生活的應援」。他懊惱自己當下的反應太過奇怪，因此特地公開發文，向那位在超市遇到的粉絲道歉：「我做了奇怪的回應，真的非常失禮了。」

▲二宮和也找不到商品慌了竟問客人，被客人認出「請加油！」兩人對話笑翻日網。（圖／翻攝自X）

這則「超市文」迅速引發日本網友熱議，一天內就吸引超過15萬人按讚。網友湧入留言笑虧二宮和也「太可愛了www」，眾人表示「好羨慕那個客人」、「竟然會搞錯問了客人，看來是相當著急呢」。更有網友精準點出，二宮「我正在努力！」的回答根本是神來一筆，笑說他「無論找商品還是演藝生活都在努力著」，完美達成了雙重含意。